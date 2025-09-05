Giải pháp đào tạo nhân lực trẻ từ Anphabe và LinkedIn

Anphabe hợp tác LinkedIn mang tới giải pháp với hơn 23.000 khóa học, nâng cao kỹ năng nhân sự, giúp doanh nghiệp bắt kịp nhịp phát triển của thời đại.

Hai đơn vị công bố hợp tác triển khai LinkedIn Learning tại Việt Nam. Nền tảng cung cấp hơn 23.000 khóa học, 41.000 kỹ năng, cập nhật theo xu hướng nghề nghiệp toàn cầu của mạng xã hội LinkedIn (với hơn 1,1 tỷ thành viên).

Nội dung được giảng dạy bởi chuyên gia quốc tế, đa dạng hình thức từ video ngắn, âm thanh, phát sóng trực tiếp, kèm chứng chỉ sau khi hoàn tất. Đặc biệt, hệ thống AI trợ lý có thể tự động thiết kế lộ trình học tập cá nhân hóa, phù hợp với năng lực và mục tiêu từng nhân sự.

LinkedIn là công ty thuộc sở hữu của Microsoft, cung cấp các giải pháp hiện đại về tuyển dụng (LinkedIn Talent Solutions) và đào tạo (LinkedIn Learning) dành cho các doanh nghiệp hàng đầu toàn cầu. Ảnh: Anphabe

Báo cáo Xu hướng Nhân sự và Nguồn nhân lực 2024 của Anphabe cho thấy nhiều công việc như phân tích dữ liệu, lập trình frontend, kỹ sư dữ liệu... chỉ mới xuất hiện những năm gần đây nhưng lại có nhu cầu tuyển dụng lớn. Sự thay đổi này kéo theo yêu cầu mới về kỹ năng, đặc biệt trong kỷ nguyên AI: tư duy phản biện, giải quyết vấn đề phức tạp, hiểu biết công nghệ.

Workshop dành riêng cho HR doanh nghiệp về những xu hướng nhân sự mới nhất tại thị trường Việt Nam và khu vực do hai đơn vị phối hợp tổ chức. Ảnh: Anphabe

Khảo sát của Anphabe cho thấy, 46% doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu hút nhân tài. Trong khi 64% nhân viên mong muốn học thêm kỹ năng mới nhưng chỉ 22% doanh nghiệp đầu tư bài bản cho đào tạo trực tuyến. Hình thức đào tạo truyền thống bộc lộ nhiều hạn chế như chi phí cao, thiếu linh hoạt, khó đo lường hiệu quả.

Ngày nay, việc đào tạo không chỉ nằm ở vấn đề học gì, mà còn ở học như thế nào. Thiết kế những chương trình học ngắn gọn, thực tiễn, thú vị, giúp người học rèn luyện kỹ năng và áp dụng ngay vào công việc, mới là lời giải để doanh nghiệp bứt tốc trong kỷ nguyên mới. Khoảng cách kỹ năng vừa là thách thức, song cũng là cơ hội cho những doanh nghiệp biết đầu tư bài bản vào đào tạo và phát triển nhân sự.

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc Anphabe chia sẻ trong một sự kiện. Ảnh: Anphabe

Bà Thanh Nguyễn, Giám đốc điều hành và Truyền cảm hứng hạnh phúc tại Anphabe nhận định rằng trong bối cảnh AI và mô hình kinh doanh thay đổi liên tục, việc học tập không chỉ bổ sung chuyên môn mà còn là khả năng thích ứng và sáng tạo. "Nếu doanh nghiệp không liên tục nâng cấp kỹ năng cho nhân sự, sẽ nhanh chóng bị bỏ lại phía sau", bà nói.

Theo bà, việc học tập giờ đây không chỉ là bổ sung kiến thức chuyên môn mà còn là khả năng thích ứng, giải quyết vấn đề và sáng tạo. Chính sự dịch chuyển này khiến nhu cầu về các kỹ năng mới ngày càng gia tăng, trở thành áp lực nhưng cũng là cơ hội để người lao động bứt phá.

Bà Thanh Nguyễn (phải) và ông Atul Harkisanka trong một buổi làm việc trực tiếp tại văn phòng LinkedIn Singapore. Ảnh: Anphabe

Đồng quan điểm, ông Atul Harkisanka, Giám đốc phát triển kinh doanh vùng của LinkedIn, nhận định trong kỷ nguyên AI, năng lực học hỏi liên tục là lợi thế cạnh tranh lớn nhất. "LinkedIn Learning với kho nội dung toàn cầu và công nghệ cá nhân hóa sẽ giúp nhân sự Việt Nam nhanh chóng thích ứng và đón đầu tương lai", ông nói.

Hợp tác này là bước đi chiến lược nhằm hiện thực hóa cam kết của Anphabe mang đến giải pháp tuyển dụng thông minh, mà còn trang bị cho doanh nghiệp một hệ sinh thái đào tạo hiện đại, cá nhân hóa, giúp nhân sự phát triển toàn diện. Từ đó giúp cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam phát triển bền vững từ gốc rễ, chính là năng lực con người, tạo nền móng vững chắc cho tăng trưởng bền vững trong những thay đổi không ngừng của thị trường hiện nay.

