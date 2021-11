Giải pháp cung ứng và đào tạo giúp chuẩn bị nguồn nhân lực số

Theo Giám đốc FUNIX xSeries, doanh nghiệp nên có nội dung, phương pháp đào tạo phù hợp để vừa trang bị kiến thức số cho nhân viên, vừa đảm bảo hoạt động kinh doanh.

Ngày 24/10, FUNiX phối hợp cùng Học viện G-Talent tổ chức hội thảo trực tuyến Nhân sự 4.0 trong thời đại số với sự đăng ký - tham gia của hơn 300 doanh nghiệp cùng các chuyên gia về chuyển đổi số, quản trị nhân sự và đào tạo công nghệ. Tại đây, các diễn giả đã chia sẻ, thảo luận kinh nghiệm thực tế về việc chuẩn bị nguồn nhân lực thích ứng với sự thay đổi liên tục trong kỷ nguyên công nghệ mới.

Trong đó, anh Giám đốc FUNiX xSeries - Nguyễn Hải Nam chỉ ra một số vướng mắc phổ biến tại doanh nghiệp về vấn đề chuyển đổi số như: đưa các công nghệ chuyển đổi số, quy trình công nghệ mới vào triển khai nhưng nhân lực không thích nghi kịp với văn hóa, quy trình và công nghệ mới; thiếu nhân lực chất lượng cao cho các công nghệ chuyên sâu...

Các diễn giả chia sẻ tại hội thảo trực tuyến Nhân sự 4.0 trong thời đại số.

Các doanh nghiệp cũng phải đối mặt với ba thách thức phổ biến khi chuyển đổi số nhân lực như khả năng thích nghi - đáp ứng nhanh cho đội ngũ nhân lực, bài toán quy mô, chi phí trong tuyển dụng, đào tạo số lượng lớn nhân lực và vấn đề cá nhân hóa học tập để tăng chất lượng, trải nghiệm khi triển khai đào tạo số.

Anh Nam cũng nêu lên thực tế một số đơn vị phải bỏ khoản chi phí khổng lồ thuê chuyên gia trong nhiều năm để đào tạo và chuyển giao công nghệ, vừa tốn kém vừa mất nhiều thời gian. "Vấn đề cá nhân hóa trong học tập, nhất là với những vị trí chuyên biệt, và thay đổi tư duy (mindset) của nhân viên khi tiếp cận các kiến thức mới về chuyển đổi số cũng là một thách thức lớn" - Giám đốc trung tâm đào tạo chứng chỉ Công nghệ chuyên sâu FUNiX (xSeries) chia sẻ thêm.

Với kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ cao và hợp tác đào tạo nhân sự chuyển đổi số cho doanh nghiệp, anh Hải Nam giới thiệu về giải pháp tổng thể, giải quyết thách thức phổ biến trong đào tạo nhân lực chuyển đổi số tại hội thảo.

Về nội dung đào tạo, nhân sự số cần trang bị kiến thức, kỹ năng để bám sát sự tiến hóa yêu cầu của kinh tế số với lộ trình sau:

Công dân số: Đưa nhân sự trở thành công dân số với các kỹ năng, kiến thức cơ bản về làm chủ máy tính, tư duy phản biện và cải tiến để tăng khả năng khai thác thông tin và an toàn bảo mật trong không gian số.

Nhân viên số: Giúp nhân sự có đầy đủ năng lực làm việc số với các kỹ năng như quản lý thời gian, tự động hóa quy trình làm việc, làm chủ được báo cáo và số liệu để tăng năng suất, làm việc thông minh hơn nhờ công nghệ;

Quản lý số: Xây dựng lộ trình chuyển đổi số, hệ sinh thái dữ liệu và cơ sở hạ tầng số cho từng doanh nghiệp để tăng khả năng ra quyết định và thích ứng.

Giải pháp số: Đào tạo các kỹ năng công nghệ mới để triển khai giải pháp số 4.0 theo nhu cầu doanh nghiệp như Data Science, Machine Learning, Blockchain, Cloud Computing, IoT...

Anh Nguyễn Hải Nam, Giám đốc trung tâm đào tạo chứng chỉ Công nghệ chuyên sâu FUNiX (xSeries) chia sẻ về giải pháp tổng thể trong đào tạo chuyển đổi số.

Những mục tiêu đào tạo trên cần triển khai ở quy mô lớn, đồng thời đảm bảo tính cá thể hóa, hỗ trợ linh hoạt để học tập thành công mà không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chia sẻ kinh nghiệm từ Tổ chức giáo dục trực tuyến FUNiX, anh Nguyễn Hải Nam cho biết giải pháp đào tạo tổng thể FUNiX Way giúp hỗ trợ hiệu quả lộ trình này. Trong đó, kế hoạch học tập được tùy chỉnh, tối ưu theo từng cá nhân, có sự hỗ trợ của đội ngũ chuyên gia (mentor) giàu kinh nghiệm và cán bộ chăm sóc học viên, duy trì động lực (hannah). Nhờ đó, học viên có thể hoàn thành các kỹ năng khó như công nghệ thông tin, đồng thời nâng cao năng lực tự học để tiếp tục thích ứng với những yêu cầu thay đổi sau này.

Với phương thức FUNiX Way, các doanh nghiệp đối tác đã tháo gỡ các bài toán nhân lực số cụ thể như: chuyển đổi đội ngũ non-IT thành IT; nâng cấp công nghệ mới cho đội ngũ IT; cung ứng nguồn nhân lực theo lộ trình cho doanh nghiệp bằng chương trình thu hút tài năng sớm...

Anh Nam chia sẻ, giải pháp này giúp nhiều đơn vị cần chuyển đổi số có được số lượng nhân sự cần thiết chỉ sau 4 đến 8 tháng đào tạo, sẵn sàng đầu quân về làm việc tại địa phương. "Bất chấp vấn đề chảy máu nhân lực, chuẩn bị và đào tạo chuyển đổi số vẫn là một bài toán cốt yếu doanh nghiệp phải đối diện và giải quyết hiệu quả bằng được", anh khẳng định.

Hiền Nguyễn - Quỳnh Anh