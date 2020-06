Giải pháp cho người đau dạ dày từ cây thuốc Việt

Với thói quen ăn uống đồ ăn nhanh, rượu bia, sinh hoạt bận rộn không khoa học, tỷ lệ người mắc các bệnh về dạ dày tại Việt Nam càng già tăng và có dấu hiệu trẻ hoá. Đau dạ dày không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe mà còn gây khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày cũng như giảm chất lượng sống của người bệnh.

Bình Vị An - phương thuốc từ lá khôi tía

Lá khôi tía là dược liệu được sử dụng rộng rãi trong các bài thuốc dân gian từ lâu. Cây khôi tía (cây khôi nhung) là loài thực vật nhỏ, thân mọc đứng, chiều cao chỉ khoảng 1.5 - 2m. Bên trong thân rỗng xốp, thân không phân nhánh hoặc phân nhánh ít. Lá mọc so le, tập trung nhiều ở ngọn, mép lá nguyên, rộng 6 – 10cm, dài 25 – 40cm, mặt trên lá có gân nổi rõ và phiến lá có màu xanh lục hoặc tía nên được gọi là khôi tía. Lá khôi tía có tác dụng giúp giảm nhu động ruột, giảm axit dạ dày, làm se vết loét dạ dày.

Lá khôi tía có tác dụng tốt với dạ dày.

Tiếp nối những thành tựu y học mà cha ông để lại, Bình Vị An ra đời với mong muốn đem tới một phương pháp hỗ trợ chữa đau dạ dày đơn giản cho người bệnh. Bình Vị An có thành phần chính là các thảo dược tự nhiên như lá khôi tía, bột mai mực, cao dạ cầm, cam thảo.

Bình Vị An có thành phần từ thảo dược tự nhiên.

Bình Vị An được sản xuất trên dây chuyền hiện đại của nhà máy Genphar, nhà máy đạt tiêu chuẩn GMP tại Việt Nam. Sản phẩm do Công ty TNHH Thương mại Quốc tế Phamaco kết hợp cùng nhà máy Genphar nghiên cứu và thử nghiệm lâm sàng nhiều lần trước khi công bố. Với hệ thống quản lý đạt tiêu chuẩn GMP, sản phẩm Bình Vị An đảm bảo chất lượng sản phẩm từ khâu lựa chọn nguyên liệu, sản xuất và hoàn thiện.

(Nguồn: Bình Vị An)