Giải pháp chi tiêu thông minh với thẻ tín dụng VIB

VIB cung cấp 12 dòng thẻ tín dụng đa lựa chọn, nhiều đặc quyền, mang lại nhiều lợi ích cho nhu cầu mua sắm Tết.

Thẻ tín dụng VIB có đa dạng lựa chọn, chi tiêu trước trả tiền sau với hạn mức đến hai tỷ đồng và thời hạn thanh toán 55 ngày. Dòng thẻ còn có hàng loạt ưu đãi hấp dẫn lên đến 50% tại các đối tác lớn trên toàn quốc, hướng tới từng nhóm nhu cầu chi tiêu cụ thể.

Các dòng thẻ tín dụng VIB mang đến giải pháp tiêu dùng thông minh. Ảnh: VIB

Đơn cử, dòng thẻ Travel Élite và Premier Boundless dành riêng cho các tín đồ du lịch với mức phí, tỷ giá giao dịch ngoại tệ thấp kèm đặc quyền sử dụng phòng chờ tại hơn 1.000 sân bay trên toàn thế giới...

Người dùng chi tiêu thường xuyên cho gia đình có thể sử dụng hai dòng thẻ Family Link - tích điểm đến 16 lần cho mọi chi tiêu kết nối gia đình và Rewards Unlimited - tặng điểm gấp 20 lần khi thanh toán phí bảo hiểm, tặng điểm gấp 5 lần cho chi tiêu tại siêu thị, trung tâm thương mại. Chủ sở hữu xe hơi sẽ nhận đến 500 lít xăng mỗi năm và hoàn tiền 30% phí dịch vụ tại trung tâm, xưởng bảo dưỡng ôtô với thẻ tín dụng VIB Happy Drive.

Ngân hàng có nhiều dòng thẻ hướng tới nhu cầu chi tiêu cụ thể. Ảnh: VIB

Thẻ VIB Cashback dành riêng cho người dùng thường xuyên chi tiêu cho ẩm thực, y tế và sức khỏe, giải trí, dịch vụ marketing, quảng cáo với tính năng hoàn tiền không giới hạn cho mọi giao dịch chi tiêu, lên đến 10% cho nhóm danh mục chi tiêu đăng ký.

Với người trẻ am hiểu công nghệ và yêu thích chi tiêu trực tuyến, VIB có các dòng thẻ VIB Online Plus 2in1 tích điểm 20 lần giao dịch Grab, VIB Online Plus hoàn tiền 6% mọi giao dịch online. Khi mới bắt đầu làm quen với thẻ tín dụng, người trẻ có thể tận hưởng tính năng rút tiền không giới hạn đến 100% hạn mức và miễn phí thường niên trọn đời từ dòng thẻ Financial Free của nhà băng này.

VIB Zero Interest Rate là thẻ dành riêng những ai muốn tự động chuyển đổi trả góp 0% lãi suất cho mọi mua sắm và miễn lãi trọn dòng đời thẻ.

Các loại thẻ tín dụng cá nhân hóa với các tính năng độc đáo, mang lại lợi ích vượt trội cho mọi nhu cầu chi tiêu (di chuyển, du lịch, ăn uống...), giúp chủ thẻ sinh lời ngay trên khoản tiền giao dịch thẻ.

Ngân hàng có nhiều ưu đãi cho chủ thẻ tín dụng. Ảnh: VIB

Cho mùa Tết 2022, ngân hàng thực hiện chương trình "Quay là trúng" dành riêng cho các chủ thẻ tín dụng thời gian từ 24/1 đến 1/5.

Tham gia chương trình, chủ thẻ thực hiện quy đổi số lít xăng, dặm thưởng, điểm thưởng, tiền thưởng, Smile để nhận lượt quay số 100% trúng thưởng tại ứng dụng MyVIB tương ứng với từng loại thẻ. Các giải thưởng gồm: một giải đặc biệt 99 triệu đồng; 39 giải nhất, mỗi giải một chỉ vàng 9999; 14 giải tuần 10 triệu đồng mỗi giải và 99.999 giải eGifts mệnh giá từ 500.000 đồng đến một triệu đồng.

Đặc biệt trong 6 ngày từ mùng một đến 6 Tết, cứ mỗi giao dịch chi tiêu qua thẻ tín dụng VIB, chủ thẻ nhận thêm một lượt quay số, tối đa ba lượt mỗi thẻ. Chương trình áp dụng cho các dòng thẻ không tích điểm, hoàn tiền như Financial Free và Zero Interest Rate.

Người dùng có thể đăng ký bằng cách truy cập website VIB, chọn thẻ tín dụng muốn mở và bấm "Đăng ký ngay", nhập thông tin theo mẫu trong 3-5 phút, nhận kết quả phê duyệt hạn mức tín dụng đến 200 triệu đồng sau 30 phút. Thông tin thẻ gửi qua MyVIB và có thể bắt đầu chi tiêu ngay.

Minh Huy