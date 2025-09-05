Giải pháp chăm sóc da đầu từ dược liệu Antisol

Dầu gội dược liệu Antisol giúp sạch gàu, giảm ngứa da đầu nhờ chứa các thành phần giúp kiểm soát nấm men, phù hợp khí hậu nóng ẩm Việt Nam.

Khác với nhiều dòng dầu gội hóa chất trên thị trường, Antisol được phát triển từ công thức kết hợp giữa thảo dược truyền thống và dưỡng chất hiện đại. Sản phẩm chứa chiết xuất neem (cây xoan Ấn Độ) và tràm trà, giúp hỗ trợ kiểm soát nấm men - nguyên nhân gây ra gàu và ngứa. Các thành phần như gừng, nghệ và hương thảo góp phần làm dịu, nuôi dưỡng mái tóc, trong khi vitamin E có tác dụng cấp ẩm, giảm bong tróc và phục hồi da đầu khô.

Điểm cộng nữa của dầu gội này là không chứa chất tẩy mạnh và các chất làm mượt công nghiệp, phù hợp ngay cả với người có da đầu nhạy cảm. Nhiều người dùng sau một thời gian sử dụng đều cho biết mái tóc trở nên sạch gàu, nhẹ thoáng và mềm mượt hơn.

Dầu gội dược liệu Antisol. Ảnh: iCare Pharma

Trên các nền tảng như TikTok Shop, các phiên livestream, sản phẩm thu hút hàng nghìn lượt xem và bình luận tích cực. Nhiều khách hàng chia sẻ họ từng thử nhiều loại dầu gội nhưng không hiệu quả, cho đến khi chuyển sang Antisol.

Một shipper trẻ tại Cần Thơ cho biết sau một tháng sử dụng, tóc anh đỡ gãy rụng, da đầu cũng không còn ngứa. Một bà mẹ bỉm sữa tại TP HCM nhận xét mái tóc mềm và da đầu dịu hơn rõ rệt, trong khi trước đó cô thường xuyên bị mẩn đỏ, bong tróc vì cơ địa nhạy cảm.

Shipper trẻ tại Cần Thơ hài lòng sau một thời gian sử dụng sản phẩm. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Không dừng ở mạng xã hội, sản phẩm còn góp mặt trong các bảng xếp hạng bán chạy của các sàn thương mại điện tử. "Những phản hồi từ khách hàng đã giúp Antisol trở thành thương hiệu được lan truyền rộng rãi trong cộng đồng, từ hội nhóm làm đẹp đến các kênh review uy tín", đại diện nhãn hàng nhận định.

Đội ngũ nhân sự của iCare Pharma. Ảnh: iCare Pharma

Phía sau sản phẩm là hành trình hơn 6 năm nghiên cứu của iCare Pharma - đơn vị đứng sau thương hiệu Antisol. Mỗi chai dầu gội đến tay người tiêu dùng đều trải qua quá trình kiểm định chất lượng nghiêm ngặt, từ chọn lọc dược liệu đến quy trình sản xuất và phân phối chính hãng. Đây cũng là lý do thương hiệu nhận được sự tin tưởng lâu dài từ người dùng.

