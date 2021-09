Giải pháp bảo vệ gia đình an toàn trên không gian mạng

Ba chuyên gia từ Cục An toàn thông tin, FPT Telecom, Cyradar chia sẻ cách nhận diện mối nguy với gia đình trên không gian mạng và giải pháp bảo vệ tại CTO Talks vào 10h ngày 4/9

Theo một báo cáo của UNICEF, hơn 1,5 tỷ trẻ em và thanh thiếu niên chịu ảnh hưởng từ tình trạng trường học đóng cửa và những quy định giãn cách nghiêm ngặt. Phần lớn trong đó chuyển sang học online, giao tiếp online. Theo tính toán của UNICEF, sẽ có hàng triệu trẻ em chịu nguy cơ xấu khi tương tác trên môi trường mạng tính trên phạm vi toàn cầu. Ngoài trẻ em, cả gia đình khi làm việc và kết nối với bên ngoài từ ngôi nhà cũng sẽ chịu hàng loạt mối nguy khác như rò rỉ dữ liệu, bị hack tài khoản, ăn cắp thông tin cá nhân...

Để có thể nhận diện chính xác những mối nguy với cả gia đình trên không gian mạng, những giải pháp có thể làm ngay về ngắn hạn và dài hạn để ngăn ngừa và bảo vệ tất cả các thành viên trong mỗi ngôi nhà, phiên livestream thứ 22 của CTO Talks sẽ diễn ra vào 10h ngày 4/9 trên VNExpress với chủ đề "Bảo vệ gia đình an toàn trên không gian mạng".

Ba diễn giả tham gia sự kiện gồm: ông Nguyễn Đức Tuân - Quyền Giám đốc, Trung tâm ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Quốc gia (Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT); ông Hoàng Việt Anh - Tổng giám đốc FPT Telecom - Phó tổng giám đốc Tập đoàn FPT; ông Nguyễn Minh Đức - CEO kiêm nhà sáng lập công ty Cyradar.

Ông Nguyễn Đức Tuân có 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực An toàn thông tin. Hiện ông phụ trách Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam, điều phối các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng cho cơ quan, tổ chức trên toàn quốc; triển khai các hoạt động bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

Ông Nguyễn Đức Tuân - Quyền Giám đốc Trung tâm VNCERT/CC - Cục An toàn thông tin

Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam là tổ chức trực thuộc Cục An toàn thông tin - Bộ Thông tin và Truyền thông (viết tắt là VNCERT/CC). Trung tâm thực hiện chức năng là đầu mối kỹ thuật điều phối ứng cứu sự cố an toàn không gian mạng và kiểm định an toàn thông tin trên phạm vi toàn quốc; quản lý, vận hành các hệ thống số liệu, cơ sở dữ liệu, hệ thống kỹ thuật về điều phối ứng cứu sự cố, kiểm định và phòng, chống thư điện tử rác, tin nhắn rác phục vụ công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về an toàn thông tin. VNCERT/CC đồng thời là đấu mối hợp tác quốc tế với cơ quan, tổ chức có chức năng ứng cứu sự cố và kiểm định an toàn thông tin.

Ông Hoàng Việt Anh, hiện giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Viễn thông FPT (FPT Telecom), Phó Tổng Giám Đốc Tập Đoàn FPT, Chủ tịch công ty FPT Digital, phụ trách toàn bộ mảng dịch vụ chuyển đổi số của Tập đoàn FPT.

Ông Hoàng Việt Anh - Tổng Giám Đốc FPT Telecom - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn FPT.

FPT Telecom là một trong những doanh nghiệp viễn thông tiên phong tại Việt Nam quan tâm đến giải pháp an ninh mạng cho người dùng với sự ra đời thành công của tính năng bảo vệ F-Safe tích hợp tự động trên modem wifi Internet FPT.

Một diễn giả khác là ông Nguyễn Minh Đức có trên 17 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực về an toàn thông tin. Ông hiện là CEO của công ty Cổ phần An toàn Thông tin CyRadar.

Ông Nguyễn Minh Đức Founder & CEO CyRadar.

Công ty CyRadar là đại diện của Việt Nam và là một trong 4 đại diện của châu Á có tên trong "Top 20 Cyber Security Innovators in 2019" dành cho các doanh nghiệp bảo mật nhiều đổi mới sáng tạo theo bình chọn của tạp chí Technology Innovation, cùng với những ông lớn về bảo mật như FireEye, McAfee, Fortinet... "Đây là một sự ghi nhận đối với những nỗ lực của CyRadar trong nghiên cứu, tìm tòi, áp dụng các công nghệ mới nhất trên thế giới như Big Data, AI, Machine Learning vào các sản phẩm của doanh nghiệp mình", ông Minh Đức chia sẻ.

Độc giả có thể gửi trước câu hỏi cho các diễn giả trong phần bình luận.

Thế Đan