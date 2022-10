Giải pháp bảo mật dữ liệu trong doanh nghiệp vừa và nhỏ

HPE ProLiant Gen10 Plus là dòng máy chủ thiết kế theo tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp, giúp các doanh nghiệp bảo mật dữ liệu khi phát triển hạ tầng công nghệ thông tin.

Thách thức bảo mật dữ liệu trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ

Những năm gần đây, khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) nói chung, Việt Nam riêng, có tỉ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu các cuộc tấn công mạng thuộc nhóm cao trên thế giới. Công ty bảo mật Kaspersky đã phân tích dữ liệu về các mối đe dọa từ bên ngoài và các hoạt động tội phạm ảnh hưởng đến hơn 4.700 tổ chức tại 15 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn khu vực này. Báo cáo cho thấy các cuộc tấn công mạng xảy trong năm 2022 gây ảnh hưởng nghiêm trọng cho doanh nghiệp ở mọi quy mô. Kaspersky Digital Footprint Intelligence đã tìm thấy 103.058 dịch vụ mạng bị lộ với phần mềm chưa được vá, 16.003 dịch vụ quản lý và truy cập từ xa có sẵn cho những kẻ tấn công.

Bảo mật dữ liệu là nhiệm vụ quan trọng của mọi tổ chức, doanh nghiệp khi xây dựng, đầu tư phát triển hạ tầng công nghệ thông tin. Ảnh: HPE

Kaspersky cho biết, với dữ liệu bị đánh cắp, tội phạm mạng có thể phát tán thông tin nhạy cảm về mặt thương mại, hoặc thực hiện nhiều hành vi gián điệp khác nhau. Ngoài ra, các cuộc tấn công mạng còn có thể triển khai phần mềm độc hại để chiếm quyền điều khiển máy tính, từ đó tổ chức thành các mạng khổng lồ được gọi là botnet và sử dụng để thực hiện tấn công từ chối dịch vụ.

Đáng chú ý, các cuộc tấn công có chủ đích APT với kỹ thuật tấn công liên tục, bí mật, tinh vi, có thể tồn tại bên trong hệ thống trong một thời gian dài, từ đó có thể phá hủy toàn bộ hệ thống mạng. Tuy nhiên, quy trình bảo mật truyền thống thường không ngăn chặn được các cuộc tấn công như vậy, bởi chúng được "biến hóa" khéo léo và rất khó phát hiện. Một sai lầm của nhân viên bất kỳ có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho doanh nghiệp, tổ chức.

Chứng kiến sự gia tăng về số lượng và quy mô các cuộc tấn công đã dẫn tới nhiều cảnh báo về xu hướng an ninh mạng trong tương lai. Theo các chuyên gia Kaspersky, tin tặc sẽ tăng cường tấn công nhắm vào các chuỗi cung ứng lớn trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng và vận tải, bởi nguồn lợi khổng lồ cũng như tầm ảnh hưởng sâu rộng. Các doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không phải ngoại lệ. Do hạn chế về nguồn lực và tồn tại nhiều lỗ hổng công nghệ thông tin, những cuộc tấn công an ninh mạng có thể đẩy doanh nghiệp vừa và nhỏ đến bờ vực phá sản.

Nhận thức được tầm quan trọng của bảo mật, nhiều doanh nghiệp đã chủ động tăng cường đầu tư, nâng cao chất lượng hạ tầng công nghệ thông tin, nhất là máy chủ - đầu não lưu trữ và xử lý dữ liệu quan trọng. Đây cũng là lúc HPE - thủ lĩnh bảo mật phát huy vai trò bảo vệ dữ liệu toàn vẹn để doanh nghiệp an tâm phát triển.

HPE ProLiant - Giải pháp máy chủ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

HPE ProLiant Gen10 Plus là dòng máy chủ thiết kế theo tiêu chuẩn bảo mật công nghiệp với quá trình sản xuất khép kín tuân thủ các qui định bảo mật ngay từ phần cứng. Một số công nghệ bảo mật tiêu biểu của HPE có thể kể đến như: Chế độ quản lý thông minh 360 độ về bảo mật, từ chuỗi cung ứng đến cuối vòng đời; Công nghệ bảo mật từ gốc độc quyền tạo ra dấu vân tay điện tử từ chối mọi thành phần không được xác thực; Khóa cấu hình máy chủ, chế độ bảo mật nhiều cấp độ, quản lý máy chủ từ xa với HPE Integrated Lights-Out 5 (iLO 5); Bảo vệ, phát hiện và khôi phục hệ thống nhanh chóng với HPE iLO Advanced.

HPE ProLiant - giải pháp máy chủ cho doanh nghiệp vừa và nhỏ. Ảnh: HPE

Giữ vững phong độ "thủ lĩnh bảo mật" với giải pháp "máy chủ tiêu chuẩn công nghiệp an toàn", HPE ProLiant thế hệ mới mang đến những điểm khác biệt lớn và vượt trội hơn so với thế hệ cũ nhờ bộ xử lý Intel. Intel Xeon Scalable Processors thế hệ 3, có từ 16 đến 40 cores, tùy thuộc vào bộ xử lý. Trong khi đó, Intel Xeon Processor scalable family thế hệ 1&2 có tối đa 28 cores, PCIe 3.0. Với số core nhiều hơn cùng AI được tích hợp, bộ xử lý Intel Xeon thế hệ thứ 3 cung cấp hiệu năng vượt trội và tối ưu hóa cho các workload hàng đầu trong ngành, phù hợp với nhiều mục đích sử dụng khác nhau của các doanh nghiệp như ảo hóa, VDI, hay cao hơn là triển khai các hạ tầng về HPC, HCI, AI hay 5G hiện nay.

Tại Việt Nam, nhiều doanh nghiệp đang tin dùng và sử dụng máy chủ HPE như một trong những thiết bị không thể thiếu cho hạ tầng IT bảo mật, thông minh và tin cậy. Một vài doanh nghiệp điển hình có thể kể đến như trong lĩnh vực y tế, công ty Cổ phần Dịch vụ Phân tích di truyền (Gentis) lựa chọn máy chủ HPE để đảm bảo tính bảo mật và ổn định cho hạ tầng công nghệ thông tin. Trong lĩnh vực bán lẻ, công ty Chính Nhân với mong muốn đảm bảo tính vận hành liền mạch cũng đã không ngại ngần đầu tư máy chủ HPE ProLiant cho toàn bộ hệ thống.

"HPE ProLiant Gen10 Plus thể hiện sự vượt trội bởi nhiều nâng cấp về phần cứng lẫn phần mềm, từ đó tăng cường khả năng quản lý thông minh và bảo mật, giúp lưu trữ dữ liệu an toàn trước mọi tình huống tấn công mạng có thể xảy ra", đại diện nhà sản xuất khẳng định.

HPE ProLiant Gen10 Plus hiện được phân phối chính hãng bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Elite.

