Giải pháp an ninh Vconnex đạt giải Sao Khuê 2023

Vconnex nhận giải thưởng trong lĩnh vực An ninh, an toàn và cảnh báo thiên tai tại Sao Khuê 2023 nhờ ứng dụng nhiều công nghệ mới như AIoT, 3D...

Sao Khuê lần thứ 20 diễn ra vào ngày 28/4, trao 182 giải thưởng ở nhiều hạng mục. Vconnex ghi điểm nhờ năng lực làm chủ: sản xuất thiết bị IoT "made in Vietnam"; phần mềm nhúng thiết bị IoT; ứng dụng di động thân thiện cho người Việt, nền tảng Vconnex Smarthome IoT Platform chuẩn quốc tế. Đại diện đơn vị cho biết giải thưởng là dấu ấn quan trọng, ghi nhận những nỗ lực của công ty trong hành trình dùng công nghệ nâng cao tiện ích cho người Việt.

Đại diện đơn vị nhận giải thưởng Sao Khuê 2023. Ảnh: Vconnex

Đại diện đơn vị cho biết, hiện nay nhu cầu về an ninh gia đình ngày càng tăng cao. Nghiên cứu của Polaris Market Research chỉ ra, quy mô thị trường hệ thống an ninh cho gia đình trên toàn cầu dự kiến sẽ đạt 97,8 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép CAGR là 8,1%.

Tuy vậy, một trong những hạn chế của các thiết bị là hoạt động rời rạc, không kết nối từ xa. Người dùng ngày càng ưu tiên hệ thống an ninh thông minh tích hợp trong hệ sinh thái smarthome nhằm cung cấp giải pháp hoàn chỉnh với tính chính xác, khả năng bảo mật và tốc độ xử lý.

Đáp ứng nhu cầu này, Vconnex cung cấp giải pháp an ninh thông minh với các thiết bị kết nối qua Internet, liên kết với nhau và tích hợp cùng hệ sinh thái smarthome khác. Giải pháp ứng dụng nhiều công nghệ cao như AIoT, IoT, 3D, edge computing, fog computing, cloud computing... Nhờ đó, hệ thống đạt sự đồng bộ, chặt chẽ. Một số ưu điểm nổi trội của nền tảng này như: thiết kế mạng lưới an ninh ảo đa lớp, bảo vệ ngôi nhà từ bất cứ đâu; tự động kích hoạt khi phát hiện đột nhập, kích hoạt đèn, còi báo rồi gửi thông báo đến người dùng, đảm bảo an toàn khi chủ nhân ra ngoài.

Hệ thống phát hiện và phân biệt giữa chủ thể là người hay động vật, cây cối tránh báo động giả. Tùy chỉnh cảnh báo cho từng thành viên trong gia đình, giúp hệ thống an ninh chỉ báo động khi có người lạ xâm nhập. Năng lực xử lý AI tại thiết bị IoT duy trì kịch bản ổn định dù Internet gián đoạn. Trên ứng dụng Vhomenex có đầy đủ bản tổng hợp, thống kê và báo cáo tình hình an ninh.

Một trong những giá trị công nghệ được hội đồng thẩm định đánh giá cao là khả năng mở rộng của để đáp ứng linh hoạt nhu cầu người dùng. Vconnex đáp ứng tốt dù với nhu cầu đơn lẻ, một ít thiết bị hay nâng cấp hệ thống an ninh, tích hợp các thiết bị ngoài hệ sinh thái.

Vconnex liên tục mở rộng hợp tác quốc tế nhằm ứng dụng AIoT vào giải pháp. Ảnh: Vconnex

Đại diện Vconnex nói thêm, giải pháp nhà thông minh Vconnex và nền tảng an ninh thông minh ra đời nhằm giải quyết những nhu cầu thiết thực nhất của người dùng Việt, giúp cuộc sống an toàn, tiết kiệm cũng như an ninh, bảo mật.

"Chúng tôi hỗ trợ để người dùng tiếp cận hệ thống an ninh thông minh dễ dàng nhất hơn, chỉ qua một ứng dụng tiếng Việt duy nhất. Nền tảng có giao diện thân thiện và dễ sử dụng, tăng hiệu quả đảm bảo an ninh", đại diện này nói.

Minh Huy