Giải pháp âm thanh hội nghị, phòng họp từ VD Group

VD Group triển khai hệ thống âm thanh hội nghị, phòng họp trên toàn quốc nhằm nâng cao hiệu quả trao đổi thông tin và chuyên nghiệp hóa tổ chức.

Trong nhiều năm vận hành, VD Group đã tích lũy kinh nghiệm trong việc triển khai nhiều dự án trên toàn quốc, cung cấp giải pháp âm thanh cho phòng họp và hội nghị. Điều này đáp ứng nhu cầu trao đổi thông tin rõ ràng, nâng sự chuyên nghiệp trong các tổ chức.

Dự án âm thanh phòng họp tại Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Phú Thọ do VD Group triển khai. Nguồn: VD Group

Thực tế, không ít buổi họp bị gián đoạn vì chất lượng âm thanh không đảm bảo. Tại các hội nghị đông người, tiếng micro có thể bị hú rít, chập chờn khiến khán phòng mất tập trung, ảnh hưởng đến chất lượng trao đổi thông tin, giảm hình ảnh chuyên nghiệp của đơn vị tổ chức. Do đó, nhu cầu đầu tư vào hệ thống âm thanh phòng họp và hội nghị ngày càng được quan tâm.

Với kinh nghiệm triển khai hàng trăm dự án, VD Group mang đến những giải pháp âm thanh với quy trình khép kín, từ khảo sát, tư vấn, thiết kế, lắp đặt và bảo trì. Hệ thống này được doanh nghiệp đồng bộ, hứa hẹn mang đến sự ổn định, dễ vận hành.

Tại các phòng họp nhỏ và vừa, cấu hình thường bao gồm loa âm trần bố trí đều khắp, micro để bàn cho lãnh đạo và amply đồng bộ. Giải pháp này giúp âm thanh rõ ràng, hạn chế hú rít và giữ được sự trang trọng. Việc người nói thoải mái hơn, người nghe tiếp nhận thông tin liền mạch, góp phần nâng cao hiệu quả cuộc họp.

Một phòng họp tại Bộ Tài nguyên và Môi trường (cũ) do VD Group triển khai giải pháp âm thanh. Ảnh: VD Group

Đối với các hội nghị quy mô lớn, VD Group triển khai hệ thống gồm loa hộp, loa treo tường, micro không dây linh hoạt và amply chuyên dụng. Giải pháp này bảo đảm âm thanh phủ đều toàn bộ không gian, vang xa nhưng vẫn tự nhiên và không bị méo tiếng. Với những sự kiện có hàng trăm người tham dự, một hệ thống âm thanh hội nghị chuẩn mực chính là nền tảng để mọi thông điệp được truyền tải trọn vẹn.

Đáp ứng nhu cầu họp trực tuyến đang phổ biến, VD Group đưa ra giải pháp tích hợp micro cổ ngỗng hội nghị chuyên dụng, mixer, thiết bị xử lý âm thanh (vang đẩy), thiết bị xử lý tín hiệu (DSP) và camera hội nghị. Sự kết hợp này đảm bảo âm thanh rõ ràng cho cả hai phía.

Khả năng phối ghép thiết bị đồng bộ là điểm mạnh của VD Group, từ loa, micro đến amply và bộ xử lý được lựa chọn kỹ lưỡng, phù hợp với không gian và mục đích sử dụng. Nhờ vậy, hệ thống vận hành ổn định, hạn chế sự cố kỹ thuật như mất tín hiệu hay hú rít.

"Thực tế cho thấy các phòng họp sau khi nâng cấp hệ thống cùng VD Group đã diễn ra trôi chảy hơn. Người phát biểu tự tin hơn nhờ giọng nói được truyền tải rõ ràng; người nghe tập trung hơn vì âm thanh đồng đều. Đối với các cuộc họp trực tuyến, âm thanh trong trẻo giúp tiết kiệm thời gian và tăng hiệu quả công việc", đại diện doanh nghiệp nói.

Nhân sự VD Group triển khai giải pháp âm thanh tại phòng họp trực tuyến của BQL khu công nghệ cao Hòa Lạc. Ảnh: VD Group

Ngoài việc lắp đặt, VD Group chú trọng đào tạo vận hành và bảo trì định kỳ. Sau khi bàn giao, đội ngũ kỹ thuật hướng dẫn khách hàng sử dụng và xử lý tình huống cơ bản. Công ty cũng triển khai dịch vụ bảo trì thường xuyên để duy trì chất lượng ổn định, lâu dài cho hệ thống âm thanh. Theo doanh nghiệp, đây là điểm khác biệt khiến VD Group được nhiều đơn vị lựa chọn.

Ngoài việc trao đổi thông tin, mỗi cuộc họp hay hội nghị sẽ là dịp doanh nghiệp thể hiện hình ảnh và uy tín của tổ chức, nên âm thanh rõ ràng là một trong những yếu tố tạo sự chuyên nghiệp. Với định hướng lâu dài, VD Group mở rộng các giải pháp âm thanh hội nghị cho phòng họp truyền thống và trực tuyến, theo phương châm "Âm thanh trọn vẹn – Hội nghị thành công".

(Nguồn: VD Group)