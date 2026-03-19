Giải pháp AI về tư vấn dược của FPT được thương mại hóa

Flezi Flow - giải pháp AI về tư vấn dược do FPT phát triển vừa được thương mại hóa bản quyền tại khu vực châu Đại Dương.

Đại diện tập đoàn cho biết, Flezi Flow được phát triển cho khách hàng đang vận hành một nền tảng quản lý và sử dụng thuốc lớn tại Australia, góp phần thay đổi quy trình tư vấn dược vốn phụ thuộc nhiều vào các thao tác thủ công.

Trước đây, các buổi tư vấn chuyên môn giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân được chuẩn hóa thành các dịch vụ tư vấn dược phẩm (Pharmacy Professional Services), diễn ra trong phòng riêng, tập trung vào kiểm tra và giải thích thuốc, tư vấn vaccine, điều trị bệnh lý nhẹ và chăm sóc sức khỏe cơ bản cho bệnh nhân.

Tuy nhiên, theo quy trình truyền thống, chuyên gia y tế vừa phải thực hiện tư vấn vừa phải nhập liệu, điền biểu mẫu và lưu trữ hồ sơ với khối lượng giấy tờ lớn, làm giảm thời gian tương tác trực tiếp với bệnh nhân và tiềm ẩn rủi ro sai sót khi xử lý thông tin.

Flezi Flow hoạt động như một trợ lý ảo hỗ trợ chuyên gia y tế trong suốt quá trình tư vấn. Hệ thống có khả năng ghi nhận hội thoại giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân, chuyển đổi giọng nói thành văn bản theo thời gian thực với độ chính xác cao nhờ tích hợp công nghệ AWS Transcribe. Sau đó, AI sẽ tự động nhận diện và phân tách các thông tin quan trọng từ hội thoại để điền vào các biểu mẫu tương ứng, giúp chuyên gia nhanh chóng kiểm tra và xác nhận dữ liệu, từ đó hoàn thiện hồ sơ tư vấn.

Điểm nổi bật của Flezi Flow là khả năng tóm tắt nội dung theo chuẩn SOAP (Subjective, Objective, Assessment, Plan) – phương pháp được sử dụng rộng rãi trong ngành y tế để ghi nhận thông tin khám và tư vấn. Việc tổ chức dữ liệu theo bốn nhóm thông tin này giúp hồ sơ tư vấn trở nên rõ ràng, dễ theo dõi và tạo nền tảng thuận lợi cho việc tích hợp với các hệ thống y tế trong tương lai.

Nền tảng này còn trích xuất dữ liệu thông minh, tự động nhận diện các thông tin quan trọng như loại thuốc, tiền sử bệnh, dị ứng và dữ liệu nhân khẩu học. Hệ thống sẽ đề xuất điền các thông tin này vào biểu mẫu để chuyên gia y tế kiểm tra trước khi hoàn tất hồ sơ.

Để đảm bảo an toàn dữ liệu trong môi trường chăm sóc sức khỏe, Flezi Flow theo cơ chế "AI hỗ trợ – con người kiểm soát". Hệ thống áp dụng các tiêu chuẩn bảo mật quốc tế như mã hóa AES-256, giao thức TLS và hệ thống ghi log chi tiết, giúp đảm bảo mọi dữ liệu đều được bảo vệ và đáp ứng yêu cầu tuân thủ ngay từ khâu thiết kế (compliance by design) trong lĩnh vực y tế.

Giải pháp đang được tích hợp vào một nền tảng kết nối bệnh nhân với các nhà thuốc tại khu vực châu Đại Dương, phục vụ hơn 3,7 triệu người dùng thường xuyên, kết nối với 95% số nhà thuốc ở Australia.

Đội ngũ tư vấn và phát triển phần mềm chăm sóc sức khỏe toàn cầu FPT Software, Tập đoàn FPT. Ảnh: FPT

Flezi Flow thuộc nhóm AI Scribe - công nghệ được nhiều hệ thống y tế trên thế giới triển khai nhằm tự động hóa việc ghi chép và chuẩn hóa hồ sơ tư vấn giữa chuyên gia y tế và bệnh nhân. Theo đại diện FPT, xu hướng ứng dụng AI trong tự động hóa hồ sơ y tế (clinical documentation) được nhiều quốc gia thế giới triển khai nhằm giảm tải công việc hành chính cho nhân viên y tế. Số liệu từ McKinsey & Company cho thấy việc ứng dụng AI và tự động hóa tiết kiệm khoảng 200 - 360 tỷ USD mỗi năm cho hệ thống y tế.

Ông Trần Đình Cung, Giám đốc Đơn vị Phát triển công nghệ y tế và nền tảng chăm sóc sức khỏe số FPT Software, Tập đoàn FPT cho biết, các mô hình AI đang phát triển nhanh chóng và trở thành xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực, bao gồm y tế và dược phẩm. "Cột mốc có bản quyền thương mại hóa đầu tiên trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cho thấy FPT đang từng bước làm chủ công nghệ chiến lược theo định hướng AI-First", ông Cung nói.

Thành công của Flezi Flow cũng tạo nền tảng để FPT tiếp tục mở rộng thị phần, hướng tới mục tiêu doanh thu 19 triệu USD trong mảng chăm sóc sức khỏe, đồng thời thúc đẩy khách hàng áp dụng các giải pháp AI "make by FPT". Các giải pháp này đều được xây dựng trên nền tảng tuân thủ những tiêu chuẩn quốc tế như HITRUST, HIPAA, EU AI Act và HL7.

Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ y tế, FPT hiện cung cấp các giải pháp chuyển đổi số cho nhiều tổ chức trong ngành y tế, dược phẩm, thiết bị y tế và bảo hiểm sức khỏe trên toàn cầu.

