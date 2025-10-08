Giải pháp AI giúp doanh nghiệp dược 'đi ít, bán nhiều'

SalesMate - nền tảng AI của FPT, chuyên phân tích dữ liệu, gợi ý đơn, kịch bản tư vấn, đồng thời phát hiện sớm bất thường, hỗ trợ doanh nghiệp dược tối ưu hành trình bán hàng.

Việt Nam có hơn 50.000 nhà thuốc, trong đó 85% quy mô nhỏ lẻ. Trong thị trường cạnh tranh, chỉ cần một chương trình khuyến mãi từ đối thủ, nhà thuốc có thể thay đổi ưu tiên nhập hàng. Doanh nghiệp dược đối diện nguy cơ mất khách nếu không theo dõi kịp thời những tín hiệu sớm như đơn nhập giảm hay chu kỳ đặt hàng kéo dài.

AI thay đổi cách bán hàng

SalesMate được phát triển nhằm giải quyết bài toán này. Nền tảng phân tích dữ liệu bán hàng, đề xuất danh sách khách hàng ưu tiên, gợi ý đơn hàng tối ưu và cung cấp thông tin sản phẩm, chính sách khuyến mãi ngay trên ứng dụng di động. Nhờ đó, trình dược viên giảm một nửa số điểm đến mỗi ngày, tập trung nhiều thời gian hơn cho từng nhà thuốc.

Trình dược viên sử dụng SalesMate để cung cấp thông tin sản phẩm chính xác hơn. Ảnh: FPT

Chị Lan - một trình dược viên tại Hà Nội - trước đây phải ghé hơn 10 nhà thuốc mỗi ngày. Nhiều lần, chị quên những chi tiết quan trọng như tỷ lệ giảm đơn nhập hàng của nhà thuốc, hay lúng túng khi khách hàng hỏi chương trình ưu đãi vì chưa kịp cập nhật. Theo chị, những sai sót này ảnh hưởng đến hiệu quả công việc. Nhưng điều này thay đổi khi doanh nghiệp ứng dụng SalesMate.

Cụ thể, nền tảng giúp hành trình của chị rút ngắn tới nửa số điểm đến trọng tâm. Hệ thống phân tích dữ liệu, đề xuất khách hàng ưu tiên, gợi ý đơn hàng tối ưu và cung cấp sẵn thông tin tư vấn... Trong vài giây, danh sách nhà thuốc cần ưu tiên ghé thăm hiện ra, kèm lịch sử giao dịch, sản phẩm đang giảm nhập, chính sách khuyến mãi phù hợp và thậm chí gợi ý cách mở đầu cuộc trò chuyện... Trong mỗi buổi gặp, khi chủ nhà thuốc hỏi thông tin về công dụng hay chương trình khuyến mãi, chị không còn lúng túng. SalesMate chuẩn bị sẵn dữ liệu, giúp chị trả lời nhanh chóng và thống nhất.

"Trước kia, tôi rất sợ bị khách hỏi bất ngờ. Giờ chỉ cần mở ứng dụng là có thông tin, thậm chí còn gợi ý thêm sản phẩm liên quan. Đi làm nhẹ đầu hơn rất nhiều", chị Lan nói.

Chuẩn hóa đội ngũ tăng hiệu quả triển khai

Theo bà Trần Minh Nguyệt, Giám đốc triển khai AI tại FPT Digital, một thách thức khác của doanh nghiệp dược là năng lực trình dược viên thường không đồng đều. Người nhiều kinh nghiệm có thể xử lý tình huống tốt, trong khi nhân viên mới dễ bị lúng túng. SalesMate giúp chuẩn hóa kỹ năng toàn đội ngũ khi tạo ra khả năng tư vấn thống nhất, cập nhật kịp thời thông tin. Đơn vị từ đó giảm chi phí đào tạo lại, nâng cao hình ảnh chuyên nghiệp và duy trì chất lượng dịch vụ ổn định trên toàn hệ thống.

SalesMate còn cung cấp khả năng theo dõi quá trình bán hàng, phát hiện sớm nguy cơ mất khách và đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu. Thời gian chuẩn bị trước mỗi cuộc gặp nhà thuốc giảm, kèm theo số liệu phân tích giúp tỷ lệ chốt đơn tăng và giá trị đơn hàng trung bình cao hơn...

Bà Trần Minh Nguyệt, Giám đốc triển khai AI tại FPT Digital. Ảnh: FPT

Bà Nguyệt cho biết hệ thống có thể triển khai trong 2–3 tháng, không yêu cầu đầu tư hạ tầng phức tạp, nhờ tận dụng dữ liệu sẵn có từ phần mềm quản lý phân phối. "SalesMate giúp tăng doanh số nhờ đơn hàng tối ưu, giảm rủi ro mất khách bằng cảnh báo sớm và nâng cao năng lực đội ngũ bán hàng", bà nói.

Nhìn nhận về thị trường, bà Nguyệt cho rằng ngành dược trước đây vốn tiếp cận thị trường dựa nhiều vào kinh nghiệm cá nhân, nhưng hiện nay thì quản trị bằng dữ liệu và AI đang trở thành xu hướng không thể đảo ngược. AI không thay thế con người, ngược lại, hệ thống sẽ hỗ trợ để nhân sự làm tốt hơn vai trò vốn có. "Với doanh nghiệp dược, việc mất một nhà thuốc có thể kéo theo hiệu ứng dây chuyền. Công nghệ cho phép phát hiện sớm rủi ro và ra quyết định dựa trên dữ liệu, thay vì cảm tính", đại diện FPT Digital nêu.

Hoài Phương