Phần thưởng mà ai cũng mong chờ dịp Tết này là gì?

Năm hết Tết đến và điều mà mọi người mong chờ nhất là một món quà căng phồng ví, bạn đã đoán ra được nó là gì chưa?

Không khí Tết 2026 rộn ràng pháo hoa, tiếng reo hò vang khắp nơi, và nổi bật nhất là... một món quà nhìn thôi đã thấy "ấm lòng ấm ví". Trên tay là hộp quà buộc nơ đỏ chót, bên trong toàn những thứ khiến tim đập nhanh hơn mỗi dịp cuối năm. Nhìn cảnh này, ai cũng liên tưởng đến niềm vui sum vầy, lộc lá đầy tay và những mong ước giản dị mà ai cũng thầm cầu.

Bức hình không nói thành lời, nhưng lại gợi đúng "mùi" Tết: mùi hy vọng, mùi sung túc và mùi... tài chính khởi sắc. Gợi ý đã bật sẵn chữ T, phần còn lại là thử thách cho trí não đang nghỉ Tết sớm của bạn. Đây không phải câu đố đánh đố, mà là kiểu nhìn phát "à ha" nếu bạn bắt đúng sóng.

Vừa là đố chữ, vừa là chút gia vị vui vẻ để khởi động ngày đầu năm. Đáp án là một chữ quen tai, nghe xong chỉ muốn gật gù cười cái nhẹ. Nào, bạn đã đoán ra chưa, hay còn đang đếm xem trong hộp có bao nhiêu cọc?

>> Xem đáp án

Mộc Trà