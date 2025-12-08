Giải mã 'lời khấn' của cô gái trong tranh

Bạn đã sẵn sàng để giải mã đây là chữ gì chưa? Thử ngay nhé!

Bức ảnh của chúng ta vẽ nên một khung cảnh khá u buồn: một cô gái nhỏ đang thành tâm thắp hương, đứng trong mưa và hướng lên trời cầu xin với lời thoại rõ ràng: "Cầu xin ông Trời".

Điểm mấu chốt nằm ở hành động và lời nói: Cô gái đang làm một hành động xin xỏ/cầu nguyện với Ông Trời (hoặc Thiên Đình, Thần linh). Bối cảnh mưa buồn càng làm tăng thêm sự khẩn thiết của lời cầu xin.

Từ này thường dùng để chỉ một hành động hoặc lời nói nhằm mong muốn, van xin một điều gì đó từ một thế lực siêu nhiên hoặc từ người có quyền lực cao hơn. Nó mô tả sự khẩn cầu chân thành.

Bạn đã sẵn sàng để giải mã lời cầu nguyện thiêng liêng này chưa? Hãy chia sẻ ngay từ 6 chữ bắt đầu bằng C của bạn nhé!

>> Đáp án

Mộc Trà