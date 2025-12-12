Chú cá u buồn gợi ý cho bạn chữ gì?

Nghe tưởng dễ, mà nhìn hình lại thấy… khó quá trời khó!

Một chú cá mặt buồn thiu đang lượn lờ giữa những thùng dầu loang lổ. Hình thì rất "drama", nhưng câu đố lại cực vui. Bạn đoán được đáp án chưa, hay vẫn đang trôi theo dòng cảm xúc của chú cá?

Nếu bạn đang tìm một câu đố vừa giải trí vừa khiến não "chạy deadline", thì xin chúc mừng: bạn đã gặp đúng tấm ảnh định mệnh. Chú cá trong hình trông như vừa trải qua một ngày tệ nhất lịch sử loài cá - bơi giữa mấy thùng dầu đen sì, mặt thì buồn rười rượi như mới biết điểm kiểm tra.

Câu đố gợi ý từ bắt đầu bằng chữ D và liên quan trực tiếp đến cảnh tượng "éo le" này. Nhìn kỹ, bạn sẽ thấy nước thì không xanh, cá thì không vui, thùng thì không sạch - đúng vibe một từ duy nhất!

Tưởng chơi "đuổi hình bắt chữ" là dễ à? Không đâu, cái khó ở đây là phải giữ bình tĩnh trước biểu cảm "tấu hài vô tri" của chú cá đang nhìn đời bằng ánh mắt ngậm ngùi.

Nhưng chính nhờ sự hài hước vô tình đó mà câu đố trở nên cực kỳ cuốn và gây nghiện. Chỉ cần bạn bật ra đúng từ khóa, là cảm giác như vừa phá xong một màn game hại não.

Còn nếu chưa đoán ra thì đừng lo, bạn không cô đơn – ai nhìn chú cá này cũng phải suy nghĩ thêm vài nhịp thở. Vậy rốt cuộc đáp án là gì? Tự bạn khám phá mới vui nha!

>> Đáp án

Mộc Trà