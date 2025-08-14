Giải nữ NBA đau đầu vì đồ chơi tình dục

MỹKhông ít trận đấu tại giải bóng rổ WNBA bị gián đoạn bởi những món đồ chơi tình dục được ném xuống sân từ khán đài.

Trận đấu mới nhất gặp sự cố này là chiến thắng 86-65 của Atlanta Dream trước Chicago Sky hôm 9/8. Khi cuộc so tài còn chưa đầy 6 giây, trọng tài đã phải tạm dừng diễn biến vì một món đồ chơi màu tím bị ném xuống sân từ khán đài. Đây là vụ việc thứ tư xảy ra chỉ trong ít tuần gần đây.

Một món đồ chơi tình dục cũng bay xuống sân và rơi ở phía sau băng ghế dự bị đội Dream. Hai người bị thẩm vấn ngay tại nhà thi đấu, nhưng được thả ra vì không có bằng chứng rõ ràng nào cho thấy họ chịu trách nhiệm.

Gray Allisha (số 15, đỏ) đi bóng trong trận Atlanta Dream thắng Chicago Sky hôm 9/8, tại nhà thi đấu Windtrust, Chicago. Ảnh: Reuters

Với đội Sky, đây là lần thứ hai trận đấu của họ bị gián đoạn bởi sự cố. Cuối tuần trước, một dụng cụ hỗ trợ tình dục khác cũng bị vứt xuống khi Sky chạm trán Golden State Valkyries. Đồ vật này rơi bên ngoài đường biên ở gần khu vực dưới rổ.

Nghiêm trọng hơn, trận New York Liberty gặp Dallas Wing hôm 6/8 ở Brooklyn, New York chứng kiến một người đàn ông ném đồ chơi tình dục xuống sân, trúng chân bé gái 12 tuổi, khiến nạn nhân bị thương. Cảnh sát New York sau đó phải vào cuộc điều tra sự việc.

Nhằm ngăn chặn vấn đề leo thang, ban tổ chức giải bóng rổ NBA của nữ (WNBA) thông báo bất kỳ người hâm mộ nào bị phát hiện ném đồ chơi tình dục vào trong sân sẽ bị truy tố và cấm đến sân theo dõi. Uỷ viên WNBA Cathy Engelbert cũng lên án xu hướng này là hành vi không thể chấp nhận được.

"Tôi làm nghề được gần 40 năm rồi và thật buồn khi chúng ta phải chứng kiến những sự việc thế này", bà Engelbert phát biểu trên tờ Sportico Sports Business. "Những kẻ phá hoại sẽ bị trừng phạt thích đáng. Nếu muốn bị kết án ở mức độ trọng tội, hãy cứ làm đi. Ném bất cứ thứ gì vốn đã là hành động rất nguy hiểm rồi, chứ đừng nói thứ đang bị vứt xuống sân".

Hiện một nhóm chế hình ảnh hài hước dựa trên tiền điện tử đã lên tiếng nhận trách nhiệm. Người phát ngôn nhóm này cho biết mục đích việc ném đồ vật xuống sân nhằm phản đối tình trạng đi xuống của thị trường tiền điện tử, và muốn lan truyền thông điệp để thu hút sự chú ý, đồng thời bác bỏ luận điểm cho rằng họ thiếu tôn trọng VĐV nữ.

"Chúng tôi làm vậy không phải vì ghét các VĐV nữ, hoặc một số quan điểm lố bịch nào khác", đại diện nhóm này nói với tờ USA Today. "Việc gây rối trong các trận đấu là điều bình thường, môn thể thao nào cũng có. Người hâm mộ làm những trò ngẫu nhiên để tạo sự chú ý mà thôi".

Vy Anh