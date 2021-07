Giải ngân xong chính sách đầu tiên trong gói 26.000 tỷ đồng

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hoàn thành giảm mức đóng 0% vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho hơn 375.000 doanh nghiệp.

Việc hoàn thành giảm mức đóng nêu trên tương ứng 11,2 triệu lao động được thụ hưởng chính sách này với số tiền tạm tính trên 4.300 tỷ đồng, theo thông tin từ Bảo hiểm xã hội Việt Nam, ngày 20/7.

Đây là một trong 12 chính sách nằm trong gói an sinh 26.000 tỷ đồng, áp dụng cho các doanh nghiệp đang tham gia bảo hiểm xã hội. Thời gian giảm mức đóng trong 1 năm, tính từ tháng 7/2021 đến hết tháng 6/2022. Số tiền được miễn, doanh nghiệp phải sử dụng để hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch.

Giải quyết hồ sơ liên quan đến việc làm cho lao động tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, tháng 6/2020. Ảnh: Ngọc Thành

Theo quy định hiện hành, doanh nghiệp đóng 1% tiền lương tính đóng BHXH vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Quỹ này dùng để trả phí khám giám định thương tật, bệnh tật, phục hồi sức khỏe, hỗ trợ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động...

TP HCM là nơi giảm mức đóng lớn nhất cả nước với 101.356 doanh nghiệp, tương ứng hơn 2,3 triệu lao động, tổng số tiền trên 1.000 tỷ đồng. Hà Nội trên 87.000 doanh nghiệp, 1,4 triệu lao động, kinh phí hơn 640 tỷ đồng. Đồng Nai gần 11.000 doanh nghiệp với hơn 750.000 lao động, tương ứng 330 tỷ đồng. Các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hải Phòng, Bắc Ninh, Nghệ An, Đà Nẵng, Hải Dương, Quảng Ninh... thuộc nhóm được hỗ trợ tương đối lớn.

Chính sách thực hiện nhanh, bởi doanh nghiệp thuộc diện thụ hưởng đều nằm sẵn trong hệ thống dữ liệu của ngành bảo hiểm. Cơ quan này đã hoàn tất thủ tục, gửi thông báo số tiền được giảm về cho doanh nghiệp biết từ hôm 16/7.

Chính phủ hôm 1/7 tung gói an sinh 26.000 tỷ đồng với 12 chính sách hỗ trợ người lao động, doanh nghiệp khó khăn do đại dịch. Sau hai mươi ngày, nhiều địa phương đã có kế hoạch hỗ trợ cụ thể. Tuy nhiên, nhiều tỉnh thành dù đã ban hành kế hoạch hỗ trợ cho các nhóm lao động có giao kết hợp đồng, song vẫn "đang nghiên cứu" hình thức hỗ trợ lao động tự do.

Hồng Chiêu