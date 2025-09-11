Đôi chân láng mịn trở thành một đặc điểm quen thuộc trong giới đua xe đạp chuyên nghiệp, thể hiện sự gắn bó và mang lại không ít lợi ích thiết thực.

Giải mật thể thao: Vì sao các cua-rơ cạo lông chân?

Nhà sử học Pascal Sergent cho biết, từ sau Thế chiến thứ hai, cạo lông trở thành thói quen của các cua-rơ. Trong khi đó, chuyên gia hiệu suất Samuel Bellenoue giải thích rằng việc này mang đến hiệu quả trong thi đấu, chứ không đơn thuần để làm đẹp.

Phương pháp cạo lông phổ biến nhất trong giới đua xe đạp là dùng dao cạo truyền thống. Một khảo sát tại đua xe đạp vòng quanh Tây Ban Nha Vuelta a Espana 2025 cho thấy cạo lông chiếm ưu thế, dù một số ít chọn triệt lông bằng laser để tránh đau đớn khi massage và lông mọc lại.

Hoàng Thông - Duy Phương