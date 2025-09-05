Giải mật thể thao: Nguồn gốc của MMA

Là một môn thể thao gây tranh cãi của thế kỷ 21, "Võ thuật tổng hợp" có cội nguồn từ kỳ UFC đầu tiên ở Mỹ vào năm 1993.

Nguồn gốc MMA

Được nhà xã hội học Yann Ramirez gọi là "môn thể thao ngược" trong luận văn năm 2021, do cấu trúc từ trên xuống, với tổ chức giải đấu kiểm soát chặt chẽ, MMA có nguồn gốc sâu xa từ giải UFC ở Denver, Colorado của Mỹ vào ngày 12/11/1993.

Qua các giải đấu, UFC nhận ra rằng việc đối đầu giữa các phong cách hỗn loạn không còn phù hợp. Thuật ngữ "MMA" chính thức xuất hiện vào tháng 1/1999. Đến năm 2001, các quy tắc thống nhất của MMA được ban hành, kết thúc thời kỳ "không luật lệ", mở ra các hạng cân, trọng tài và các hiệp đấu.

MMA dần trở thành một môn thể thao chính quy, với mức độ bạo lực được kiểm soát và các quy định rõ ràng. Còn tổ chức UFC thì trở thành một mô hình thành công vang dội, với định giá hơn 8 tỷ USD hiện nay.

