Thay vì cạnh tranh khốc liệt, bóng đá Kasi Flava chú trọng đến tính giải trí và biểu diễn, là sự diễn đạt đầy phóng khoáng của những người lao động ở các ngôi làng nghèo tại Nam Phi.

Giải mật thể thao: Nền bóng đá vui nhất hành tinh Kasi Flava

Gần đây, video về một trận đấu tại giải DStv eKasi Champs of Champs 2025 gây nhiều chú ý. Trong đó các cầu thủ có những hành động rõ ràng mang tính "khinh thường" đối thủ, làm xiếc hơn hai phút với quả bóng, có khi còn giả vờ ngủ. Thậm chí, trọng tài cuối trận cũng tự mình biểu diễn.

Đơn giản, vì đó là bóng đá Kasi Flava, mang phong cách làng quê và những hành động như thế được khuyến khích.

DStv eKasi Champs of Champs 2025 quy tụ các đội mạnh từ cộng đồng da màu ở Gauteng, KwaZulu-Natal và Limpopo. Dù nghiệp dư, giải được truyền hình trực tiếp trên SuperSport.

Các đội bóng ở đây mang nhiều cái tên độc đáo như Covid-19 FC, nổi bật với kỷ luật chiến thuật, hay Skepe Nketole FC, biệt danh "Chopper Boys" vì đến sân bằng trực thăng. Trong khi đó, Ladysmith Juventus FC mang logo Juventus, gắn hình rắn mamba đen, chơi bóng tinh tế.

Hoàng Thông – Hoàng Cương