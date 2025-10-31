Giải mật thể thao: Lịch sử của khung thành

Khung thành giống như một tấm gương, phản chiếu sự phát triển của bóng đá khi trải qua nhiều sóng gió, tranh cãi và thay đổi để có hình hài như ngày nay.

Giải mật thể thao: Sự phát triển của khung thành

Khi bóng đá và các môn thể thao có phần tương tự bóng bầu dục, bóng ném... phát triển và tách rời nhau bởi những bộ luật quy định lối chơi khác nhau, khái niệm về khung thành vì thế cũng dần trở nên rõ ràng hơn.

Trong điều 1 của Luật chơi do Hiệp hội bóng đá Anh soạn thảo năm 1863 viết rằng: "Khung thành phải được xác định bằng hai cột thẳng đứng, cách nhau 8 thước, không có dây hoặc thanh chắn rào chắn ngang". Điều đó đã mở ra một kỷ nguyên mới cho môn thể thao vua, nhưng cũng dẫn đến những câu chuyện ồn ào không hồi kết xung quanh chiếc khung thành.

Lê Vi