Giải mật thể thao: Khi Villarreal trồi lên đỉnh La Liga

Đầu tư vào các cầu thủ ít tiếng tăm giúp Villarreal - đội bóng có biệt danh "Tàu ngầm vàng" - gặt hái cả thành công tài chính lẫn thành tích trên sân cỏ khi đang dẫn đầu La Liga mùa mới.

Bí quyết giúp Villarreal lên đỉnh La Liga

Công thức duy trì sự ổn định và gặt hái thành công trong những năm gần đây của Villarreal là việc họ dám đặt cược vào những cầu thủ ít tiếng tăm, kết hợp với một số cái tên nổi bật sẵn có trong đội hình, đồng thời không ngần ngại bán đi những cầu thủ được giá.

Từ một số tiền thu về, đội chủ sân La Ceramica tái đầu tư và tiếp tục đẻ ra thêm nhiều vụ mua bán có lời. Ví dụ, họ mua Nicolas Jackson từ lứa trẻ với giá 580.000 USD và bán anh cho Chelsea với giá 43 triệu USD. Với số tiền đó, họ chiêu mộ Alexander Sorloth từ Leipzig với giá 9 triệu USD, sau đó bán anh cho Atletico Madrid với giá 37 triệu USD cộng biến phí. Tiếp đến, Villarreal đầu tư 16 triệu USD để mang về Thierno Barry từ Basel, rồi bán anh cho Everton mùa hè này với giá 40 triệu USD.

Hoàng Thông - Duy Phương