Giải mật thể thao: Khi Haaland và Foden chung 'tần số'

Erling Haaland và Phil Foden ăn ý đến mức trở thành tham chiếu di chuyển cho nhau, tạo điểm nhấn trong lối chơi tấn công của Man City.

Khi Haaland và Foden chung tần số

Khả năng nhận bóng trong tư thế nghiêng người rồi lập tức xoay cơ thể tiến công cùng bóng, nhanh hơn nhịp chơi của đối thủ vốn là chỉ dấu nhận diện trong phong cách của Foden. Nhưng nếu chỉ tập trung vào những hành động cá nhân của người đã lập cú đúp từ ngoài vùng cấm trước Dortmund ở Champions League vừa qua mà bỏ qua vai trò của các vệ tinh xung quanh, cụ thể là Haaland, sẽ là một thiếu sót.

Đối đầu tiền đạo người Na Uy, đối phương luôn lo sợ trước các pha chạy chỗ tấn công chiều sâu của anh, vì thế các trung vệ thường sẽ có xu hướng lùi về ngay lập tức, đó chính là thời cơ mở ra cho Foden, cho phép anh có thêm khoảng trống để len lõi vào không gian xử lý ưa thích là ở các "pocket", tức giữa trung lộ và hành lang trong.

Hoàng Thông