Giải mã trào lưu 'liếc mắt đưa tình' bằng tâm lý học

Bắt nguồn từ những khóa học "quyến rũ đàn ông" gây tranh cãi của một KOL Trung Quốc, trào lưu "trao ánh mắt" đang lan rộng trên mạng xã hội nước này.

Trào lưu này bắt nguồn từ các video của Zhou Yuan - một KOL tự xưng là "chuyên gia chỉ số tình dục" tại Trung Quốc. Cô này nổi tiếng với các khóa học dạy phụ nữ cách sử dụng ánh mắt, tư thế để thao túng đàn ông nhằm đạt được lợi ích tài chính và địa vị.

Zhou Yuan đã bị cấm sóng vì nội dung "cổ súy quan điểm lệch lạc, suy đồi đạo đức". Dù vậy, những kỹ thuật "liếc mắt đưa tình" của cô đã nhanh chóng trở thành ảnh chế và nhái lại trên nhiều diễn đàn. Hàng loạt video dạy cách liếc mắt sao cho "quyền lực" nơi công sở hay đối đáp họ hàng dịp Tết.

Gạt bỏ những yếu tố độc hại hay chiêu trò thao túng, các chuyên gia tâm lý khẳng định nếu sử dụng đúng đắn, việc kiểm soát ánh mắt, tư thế và giọng điệu thực sự là những kỹ năng giao tiếp có cơ sở khoa học.

Dưới đây là 3 kỹ thuật giao tiếp phi ngôn ngữ được chứng minh qua các nghiên cứu, giúp bạn làm chủ cuộc trò chuyện một cách văn minh.

Nhìn bao lâu là đủ?

Ánh mắt thể hiện sự tôn trọng, nhưng nhìn chằm chằm lại gây khó chịu. Theo Lý thuyết Cân bằng (Equilibrium Theory) do hai nhà nghiên cứu Michael Argyle và Janet Dean đề xuất, con người luôn cố gắng duy trì một mức độ thân mật ổn định bằng cách điều chỉnh bù trừ giữa "khoảng cách đứng" và "thời lượng nhìn".

Xã giao thông thường: Ở khoảng cách gần (khoảng 0,6 m), bạn chỉ nên duy trì ánh mắt khoảng 30% thời gian trò chuyện để giảm bớt áp lực cho đối phương. Nếu đứng xa hơn (khoảng 1,8 m), tỷ lệ này cần tăng lên 66% để bù đắp khoảng cách và thể hiện sự lắng nghe.

Tạo thiện cảm: Ánh mắt kéo dài khoảng 5 giây hiệu quả hơn nhiều so với 2-3 giây. Tuy nhiên, việc nhìn lâu ở cự ly gần chỉ phù hợp khi đã có sự thân mật nhất định. Nếu áp dụng bừa bãi như các video trên mạng sẽ kích hoạt cơ chế phòng vệ, khiến đối phương lo âu, sợ hãi.

Thiết lập ranh giới: Khi bị xúc phạm, việc giữ tầm nhìn cao và nhìn thẳng vào đối phương là tín hiệu phi ngôn ngữ mạnh mẽ nhất để cảnh cáo, thay vì cúi đầu lảng tránh.

Tư thế 'mở' kích hoạt sự tự tin sinh học

Tâm lý học chia tư thế cơ thể thành hai loại: Tư thế mở (dang tay, ngẩng cao đầu) và tư thế đóng (khoanh tay, co cụm).

Năm 2010, nhà tâm lý học xã hội Amy Cuddy cùng các cộng sự tại Đại học Harvard đã công bố nghiên cứu về "Tư thế quyền lực". Kết quả cho thấy chỉ cần duy trì tư thế mở trong hai phút, cơ thể sẽ tăng tiết testosterone (hormone tự tin, thống trị) và giảm cortisol (hormone căng thẳng). Dù nghiên cứu này gây tranh cãi về khả năng tăng tiết hormone sinh học, việc thay đổi tư thế vẫn được công nhận cải thiện tâm lý tự tin tạm thời.

Điều này phù hợp với Lý thuyết Nhận thức thể hiện (Embodied Cognition Theory), tức trạng thái cơ thể không chỉ phản ánh tâm trí, còn tác động ngược lại, định hình suy nghĩ của chúng ta.

Khi căng thẳng, thay vì ngồi co ro, hãy đứng dậy, vươn vai, mở rộng lồng ngực để "hack" bộ não trở nên bình tĩnh hơn. Khi thuyết trình, hãy đứng chân rộng bằng vai để tạo cảm giác quyền uy.

Giao tiếp không lời

Cùng một câu "Bạn giỏi lắm", nhưng giọng điệu khác nhau có thể biến nó thành lời khen hoặc lời mỉa mai. Đây là "giao tiếp không lời" (Paralanguage) - yếu tố quyết định người nghe hiểu thông điệp của bạn theo hướng nào.

Theo nghiên cứu của giáo sư Albert Mehrabian (Đại học California, Los Angeles) khi có mâu thuẫn giữa lời nói và cử chỉ, người nghe có xu hướng tin vào ngôn ngữ cơ thể (55%) và giọng điệu (38%) hơn là nội dung từ ngữ (7%).

Để thuyết phục: Sử dụng tốc độ nói nhanh vừa phải, tông giọng hơi trầm để thể hiện sự chắc chắn.

Để an ủi: Hạ thấp tông giọng, nói chậm rãi để tạo cảm giác an toàn (liên tưởng đến sự bình tĩnh).

Để tạo uy quyền: Đột ngột hạ giọng và nói chậm lại ở những điểm quan trọng sẽ tạo sức nặng hơn nhiều so với việc hét to.

Các chuyên gia kết luận, dù kỹ thuật quan trọng, sự chân thành và tự tin từ nội tâm mới là yếu tố cốt lõi tạo nên sức hút trong giao tiếp, hơn mọi chiêu trò "diễn xuất" bằng mắt.

Bảo Nhiên (Theo Wenxuecity)