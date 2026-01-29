Giải mã thói quen đi lại khi nghe điện thoại

Theo các chuyên gia tâm lý, việc đi lòng vòng khi nghe điện thoại giúp não bộ lấp đầy khoảng trống hình ảnh, tăng khả năng sáng tạo và giải phóng căng thẳng.

Khảo sát của Hiệp hội Phẫu thuật Chỉnh hình Mỹ (AAOS) cho thấy đây là thói quen phổ biến: 90% số người được hỏi từng thấy người khác vừa đi vừa nói chuyện điện thoại và 37% thừa nhận bản thân thường xuyên làm vậy.

Hành động tưởng chừng vô thức này thực chất xuất phát từ ba nguyên nhân chính liên quan đến cơ chế hoạt động của não bộ.

Ảnh minh họa: Sciencing

Bù đắp sự thiếu hụt hình ảnh

Khi giao tiếp trực tiếp, não bộ tiếp nhận dòng thông tin liên tục từ ngôn ngữ cơ thể, cử chỉ, ánh mắt và biểu cảm gương mặt của đối phương. Tiến sĩ tâm lý Ken Fogel (Đại học Chicago, Mỹ) giải thích, trong một cuộc gọi, những tín hiệu phi ngôn ngữ này biến mất.

Não bộ buộc phải làm việc vất vả hơn để "vẽ" ra hình ảnh và cảm xúc của người đầu dây bên kia. Để hỗ trợ quá trình này, não kích hoạt các chuyển động cơ thể - như đi lại hoặc khua tay - nhằm bù đắp cho sự thiếu hụt kích thích thị giác và giúp duy trì sự tập trung.

Cải thiện tư duy và sáng tạo

Nhiều người cảm thấy họ suy nghĩ thông suốt hơn khi di chuyển. Điều này đã được khoa học chứng minh. Một nghiên cứu nổi tiếng năm 2014 của Đại học Stanford (Mỹ) chỉ ra rằng, việc đi bộ giúp tăng khả năng tư duy sáng tạo lên trung bình 60% so với khi ngồi yên.

Khi cuộc hội thoại trở nên phức tạp hoặc đòi hỏi sự tập trung cao độ, não bộ có xu hướng "tuyển mộ" các cơ bắp tham gia hoạt động. Năng lượng từ việc vận động giúp kích thích các vùng não chịu trách nhiệm về tư duy và ngôn ngữ hoạt động hiệu quả hơn.

Giải tỏa cảm xúc

Đi lại cũng là một phản ứng sinh học trước các kích thích cảm xúc. Khi nhận một cuộc gọi căng thẳng, hồi hộp hoặc quá phấn khích, cơ thể con người sản sinh adrenaline, kích hoạt phản ứng "chiến đấu hoặc bỏ chạy" (fight-or-flight) bản năng của con người.

Do không thể thực sự "bỏ chạy" khỏi cuộc gọi hay "chiến đấu" với chiếc điện thoại, cơ thể chuyển hóa nguồn năng lượng dư thừa này thành các bước đi. Theo Fogel, trong giao tiếp trực diện, cảm xúc được chia sẻ và cộng hưởng giữa hai bên. Nhưng qua điện thoại, người nghe phải tự mình xử lý toàn bộ gánh nặng cảm xúc đó, và vận động là cách hiệu quả nhất để não bộ giải tỏa áp lực.

Giáo sư Carolyn Y. Wei từ Đại học Washington (Mỹ) cũng đồng tình với quan điểm này. Nghiên cứu của bà chỉ ra rằng ngay cả những cử chỉ tay hay việc đi lại khi nghe điện thoại chủ yếu phục vụ người nói - giúp họ định hình suy nghĩ và giải phóng không gian tinh thần - chứ không phải để người nghe hiểu rõ hơn.

Lợi ích và lưu ý an toàn

Thói quen đi lại khi nghe điện thoại được xem là một dạng "vận động sinh nhiệt không do tập thể dục" (NEAT). Với nhân viên văn phòng, việc tranh thủ di chuyển trong lúc nghe máy giúp đốt cháy calo và giảm bớt tác hại của việc ngồi lâu một chỗ.

Tuy nhiên, sự tập trung vào cuộc trò chuyện sẽ làm giảm nhận thức về môi trường xung quanh (đi bộ mất tập trung). Để đảm bảo an toàn, bạn chỉ nên duy trì thói quen này ở không gian quen thuộc, bằng phẳng; tuyệt đối tránh khu vực cầu thang, lề đường hoặc nơi có phương tiện giao thông qua lại.

Ngọc Ngân (Theo Yourtango, Stanford News)