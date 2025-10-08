Giải mã cú đánh 'hai chạm' ghi điểm khó tin của Efren Reyes

Cách đây 10 năm, "Phù thủy" Efren Reyes từng gây sốt với pha ghi điểm kết thúc trận đấu theo cách không tưởng, ở giải pool 10 bi tại Đức.

Trong trận đấu với đối thủ chủ nhà Reiner Prohaska ở German Tour 2015, huyền thoại người Philippines dẫn 6-2 và chỉ cần thắng một ván nữa.

Trong ván quyết định, Reyes đánh bi 9 xuống lỗ, đưa bi cái về ngay trước lỗ giữa. Thấy bi cái trước cửa lỗ, cơ thủ có biệt danh "Phù thủy" cười tủm tỉm như đã nảy ra ý tưởng "múa bi" trong đầu.

Giải mã cú đánh chết bi ghi điểm sáng tạo của Efren Reyes Cú đánh sáng tạo của Efren Reyes.

Trong thế bi này, Reyes có thể dễ dàng đánh bi 10 thẳng vào lỗ góc trên bên trái. Tuy nhiên, ông lại chỉ gậy vào lỗ giữa trái, ám chỉ sẽ đánh bi 10 xuống lỗ này. Các khán giả bật cười như thể ông nói đùa.

Tuy nhiên, Reyes đánh bi 10 về băng ngắn phía trên, đập sang băng dài, rồi chạm lại vào bi cái đang đứng yên trước cửa lỗ giữa. Bi 10 sau đó "mượn má" bi cái, rơi xuống lỗ giữa. Để làm được điều đó, Reyes đã để chết cái, tức là cho bi cái đứng yên sau khi chạm vào bi 10 lần đầu.

Phía sau bàn đấu, một người đàn ông tỏ rõ vẻ ngạc nhiên rồi vỗ tay. Các khán giả khác cũng đồng loạt tán thưởng cú đánh sáng tạo của cơ thủ khi đó 61 tuổi. Còn Reyes cũng cười tươi sau khi bi 10 rơi xuống lỗ, khép lại trận đấu với chiến thắng 7-2.

Vị trí ra cơ của Reyes.

Theo cơ thủ 36 tuổi người Đức Andre Schickling, cú đánh của Reyes không quá khó với một tay cơ chuyên nghiệp. Khi thử đánh lại thế bi tương tự, Schickling có thể đưa bi 10 đập băng ngắn, rồi mượn má bi cái rơi xuống lỗ ngay lần thử đầu tiên.

Tuy nhiên, cái khó trong cú đánh của Reyes là bi 10 còn chạm vào băng dài, trước khi tác động lại vào bi cái. Ông nổi tiếng là cơ thủ pool, nhưng cũng chơi carom và từng đoạt HC đồng SEA Games nội dung carom 3 băng cá nhân năm 2011.

Để bi 10 đi theo quỹ đạo hình tam giác, chạm 2 băng trước khi trở lại vị trí ban đầu, Reyes phải tận dụng độ xoáy. Điểm tiếp xúc của đầu cơ nằm ở bên phải bi cái để tạo độ xoáy lên bi 10. Vị trí đánh cũng hơi thấp hơn tâm bi cái một chút, để nó có thể đứng yên trước cửa lỗ. Bằng cách đó, khi bi 10 chạm trở lại bi cái, nó dễ dàng rơi xuống lỗ hơn.

Nếu đánh bi cái xoáy, bi 10 cũng sẽ xoáy theo. Bởi các bi được làm theo hình cầu, nhưng không phải hình cầu hoàn hảo trong hình học. Trên các bi, luôn có những vết bụi bẩn hoặc vật thể nhỏ bám quanh, khiến nó giống như các răng cưa. Vì thế khi hai bi chạm nhau, một bi xoáy cũng sẽ khiến bi còn lại xoáy theo.

Nhờ có độ xoáy, bi 10 sau khi chạm băng ngắn trên sẽ bật ra theo góc phản xạ lớn hơn góc tới, qua đó chạm vào băng dài. Reyes hiểu rõ các định luật và nút số billiards, nên ông biết được cần nhắm vào điểm nào để bi 10 quay lại đúng vị trí bi cái, sau khi chạm hai băng.

Minh họa lý do bi cái xoáy làm bi 10 xoáy theo.

Phải mất tới 12 lần thử, Schickling mới đánh được đúng như Reyes đã làm trong trận đấu. Điều đó cho thấy tài năng của "Phù thủy" trong billiards, bởi ông thực hiện ngay lần đầu, lại là thế bi quyết định trận đấu. Chưa bàn tới kỹ thuật, ý tưởng thực hiện của Reyes đã đủ khiến người hâm mộ ngỡ ngàng.

Xuân Bình tổng hợp