Trung Quốc15 năm trước, cơ thủ Efren Reyes thực hiện cú đánh vào mép lỗ 10, đưa bi cái theo góc 90 độ để ăn bi, trong một trận đấu đỉnh cao.

Tháng 12/2010, thành phố Thường Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc tổ chức trận đấu giữa hai huyền thoại billiards - Reyes từ Philippines và Chao Fong-pang (Triệu Phong Bang) của Đài Loan. Trận đấu diễn ra theo thể thức pool 10 bi, đánh đến 60 điểm. Chao hai lần vô địch pool 9 bi thế giới, năm 1993 và 2000. Còn Reyes vô địch 9 bi năm 1999 và 8 bi năm 2004.

Ở ván 93, khi tỷ số là 55-37 nghiêng về Reyes, Chao giấu cái tốt và được bình luận viên ngợi khen. Cơ thủ Đài Loan nhảy bi, đưa bi cái về giữa bàn đấu, và bi số 1 về gần cửa lỗ góc dưới bên trái. Reyes không có đường để đánh thẳng bi cái vào bi 1, còn phương án nhảy bi cũng không dễ vì nhiều bi khác chắn đường. "Phải rất khó mới có thể chạy bi được như thế", bình luận viên nói.

Giải mã cú đánh chữ L vô tiền khoáng hậu của Efren Reyes Cú đánh chữ L kinh điển của Reyes.

Sau khoảng 20 giây suy tính, Reyes đặt cơ xuống bàn, thẳng hướng đưa bi cái vào lỗ 10 (lỗ giữa bàn), khiến nhiều người xem cảm thấy khó hiểu. Nhưng ông không đánh bi cái xuống lỗ, mà đưa bi đập vào thành lỗ 10, bật lại theo hướng vuông góc và bám sát băng, để đưa bi 1 xuống lỗ trước những tràng pháo tay của khán giả Trung Quốc. Cơ thủ khi đó 56 tuổi không để lộ nhiều cảm xúc, tập trung cho cú đánh tiếp theo. Còn bình luận viên nhận xét: "Cú đánh này còn hay hơn nhiều so với pha chạy bi của Chao".

Trong những trận đấu đỉnh cao, cơ thủ đánh bi cái vào thành lỗ để làm đổi hướng 90 độ như vậy là chưa từng có tiền lệ, cho tới trận đấu ở Thường Châu. Vì thế, cú đánh của Reyes thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube.

Đây được coi là cú đánh hay bậc nhất lịch sử billiards, và được nhiều cơ thủ sau này cố gắng tái hiện, nhưng không phải trong lúc thi đấu như Reyes. Các hậu bối thường mất nhiều lần thử sức mới có thể đánh được như cơ thủ có biệt danh "Phù Thủy".

Chẳng hạn, nữ cơ thủ Mỹ Sue Roar mất 18 lần thử mới có thể đưa bi 1 xuống lỗ trong tình huống này. Từ đó, cô phát hiện được bí quyết để Reyes thành công ngay lần đầu tiên, trong một trận đấu lớn. "Reyes chắc chắn đã để đầu cơ tiếp xúc bi cái lệch sang trái khá nhiều, để tạo độ xoáy lớn, giúp bi bám sát mép bàn ngay cả khi đã bị nảy ra một chút", cô nói. "Tất nhiên cú đánh cũng cần có độ chính xác tuyệt đối".

Không như phần băng của bàn đầu, thành lỗ 10 chỉ có một đoạn nhỏ để cơ thủ đánh bi vào mà không rơi xuống lỗ. Cửa lỗ 10 rộng khoảng 11 đến 12 cm, trong khi bi cái chỉ có đường kính khoảng 5 cm. Phần thành lỗ 10 Reyes cần đánh trúng thậm chí chỉ rộng vài milimet.

Kích thước bi và lỗ 10 thường gặp trong các nội dung pool. Ảnh: Pooldawg

Do quỹ đạo bi cái đi theo góc 90 độ sau khi đập mép lỗ, cú đánh này được gọi là "chữ L". Nó chỉ là một trong nhiều siêu phẩm của Reyes trong khoảng 50 năm sự nghiệp. Nhờ giải những thế bi không tưởng theo cách "vô tiền khoáng hậu", ông mới có biệt danh "Phù Thủy" và là nguồn cảm hứng cho nhiều cơ thủ chơi billiards.

Xuân Bình