Giải mã bí mật của sân bay Hong Kong có 530 cổng

Số cổng trên bảng chỉ dẫn ở Sân bay quốc tế Hong Kong khiến nhiều khách ngỡ ngàng vì lên đến 530. nhưng thực tế không phải vậy.

Hành khách lần đầu đến sân bay quốc tế Hong Kong thường bất ngờ khi thấy biển chỉ dẫn hiển thị số cửa lên đến 530. Trên các diễn đàn du lịch và hàng không, chủ đề này thường xuyên được thảo luận bởi con số dễ gây hiểu lầm về quy mô thực tế của sân bay.

"Tôi từng bị đổi từ cửa 70 sang cửa từ 400 hay 500 gì đó. Tôi không nhớ chính xác nhưng chắc chắn đã rất sốc vì nghĩ phải đi bộ thêm một vòng sân bay", tài khoản TenTen chia sẻ.

Tuy nhiên, hệ thống đánh số tại đây không tuân theo thứ tự liên tục. Việc xuất hiện những số hiệu lớn hơn 500 không đồng nghĩa sân bay có số lượng cổng tương ứng, mà tổng số cửa thực tế ít hơn nhiều so với con số hiển thị cao nhất.

Sân bay quốc tế Hong Kong hiện có 88 cổng đón khách hoạt động, gồm 77 cửa ống lồng và 11 điểm tập kết hành khách đi xe buýt. Hệ thống cổng ống lồng tập trung ở các dải số 1-71 và 201-219, trong khi các cổng chờ xe buýt thuộc nhóm 228-230, 511-513 và 520-524.

"Sẽ thật kinh khủng nếu bạn thực sự phải chạy như Usain Bolt (vận động viên điền kinh người Jamaica, được mệnh danh là "người đàn ông nhanh nhất hành tinh") từ cổng 1 đến cổng 530 để kịp giờ lên máy bay", Anthony Bianco, chủ blog du lịch The Travel Tart, nhận xét sau khi khám phá ra bí mật về số cổng ở sân bay Hong Kong.

Cách đánh số tại đây không liên tục mà dựa trên vị trí từng khu vực nhà ga. Nhóm cổng 1-70 nằm ở nhà ga hành khách chính. Nhóm từ 200 trở lên thuộc nhà ga giữa sân bay, yêu cầu hành khách di chuyển bằng tàu điện tự động. Trong khi đó, các cổng từ 500 trở lên là nơi tập kết cho những chuyến bay đỗ xa.

Việc bỏ trống nhiều số hiệu giúp hành khách nhận biết nhanh vị trí tương đối của cửa: số càng lớn, cổng càng xa trung tâm nhà ga. Phương án này đồng thời tạo sự linh hoạt để sân bay mở rộng hoặc điều chỉnh mặt bằng trong tương lai.

Sân bay Quốc tế Hong Kong (HKIA) là sân bay lớn nằm trên đảo Chek Lap Kok ở phía tây Hong Kong. HKIA được vận hành bởi Cơ quan Sân bay Hong Kong (Airport Authority Hong Kong) và hoạt động 24/7, đóng vai trò là trung tâm chính của nhiều hãng như Cathay Pacific, HK Express, Hong Kong Airlines và Air Hong Kong (hàng hóa).

Theo số liệu từ Hội đồng Sân bay Quốc tế (ACI), sân bay này đứng thứ 9 thế giới về lưu lượng hành khách năm 2024 với khoảng hơn 50 triệu lượt người đi/đến mỗi năm. Về hàng hóa, HKIA thường xuyên giữ vị trí số 1 thế giới trong nhiều năm kể từ 2010.

