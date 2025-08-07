Thay vì dành tuổi trẻ để làm việc và tích lũy cho nghỉ hưu, nhiều người chọn nghỉ ngơi giữa sự nghiệp vì "chỉ có thể tận hưởng cuộc sống khi còn sức khỏe".

Sue Ann Teo, 42 tuổi, quyết định nghỉ việc sau 7 năm làm trưởng phòng cho một công ty tiếp thị ở Singapore, bất chấp lương cao, chế độ đãi ngộ tốt và môi trường làm việc hoàn hảo. "Tôi không kiệt sức, chỉ muốn được tận hưởng thêm cuộc sống", cô nói. Sue cho biết sẽ dành vài năm để nghỉ ngơi, thỉnh thoảng làm bán thời gian cho một startup để thêm thu nhập và kỹ năng làm việc không bị rơi rụng.

Những người như Sue Ann Teo có xu hướng ngày càng nhiều trên khắp thế giới. Họ được đặt tên là "Những người sabbatical" - nghỉ giải lao giữa sự nghiệp. Từ sabbatical có nguồn gốc từ nghề nông, chỉ giai đoạn người nông dân nghỉ ngơi giữa hai vụ mùa.

Những người này đặt câu hỏi: Tại sao không tận hưởng cuộc sống ngay trong độ tuổi sung sức mà cứ phải đợi đến tuổi hưu? Họ cho rằng quan niệm truyền thống "vất vả khi trẻ, an nhàn tuổi già" rất sai lầm vì tuổi già thường gắn với sức khỏe kém, nhiều bệnh tật hơn, không thể tận hưởng cuộc sống.

Theo khảo sát năm 2024 của McKinsey, 45% người lao động thế hệ Millennials và Gen Z tại châu Á cho biết sẵn sàng tạm ngừng công việc trong vòng 5 năm tới để theo đuổi mục tiêu cá nhân hoặc tái định hướng.

Báo cáo LinkedIn năm 2025 cũng ghi nhận số hồ sơ có đánh dấu "career break" (tạm nghỉ giữa sự nghiệp) tăng 39% so với 2021, cho thấy xu hướng sabbatical đang dần trở thành lựa chọn của nhiều người.

Ảnh minh họa: Pexels

Shub Faujdar, giám đốc nền tảng việc làm JobS-ME Singapore, cho biết nhiều người ở độ tuổi 20 đang từ bỏ lối sống làm việc liên tục để tích lũy cho tương lai, thay vào đó chọn nghỉ ngắn để phục hồi, học kỹ năng mới hoặc khám phá bản thân, vẫn duy trì cảm giác kiểm soát và làm chủ cuộc sống.

Khác với người mất việc thường cảm thấy mất phương hướng, người sabbatical có xu hướng suy ngẫm, xác định rõ hướng đi, cách tái gia nhập thị trường lao động và mục tiêu tiếp theo. "Cách một người chủ động định hình thời gian nghỉ sẽ biến nó thành quyết định, không phải khoảng trống thụ động", Shub Faujdar nói.

Chuyên gia nhận định xu hướng trở nên phổ biến nhờ sự chủ động tài chính của người trẻ. Nếu trước đây sabbatical không khả thi vì gánh nặng kinh tế, thì nay nhiều người đủ điều kiện nghỉ khi còn cách xa tuổi hưu.

Ho Shu Huang, 43 tuổi, giảng viên đại học ở Singapore, nghỉ việc năm 2022 sau gần 20 năm tiết kiệm và đầu tư. Anh không có con cái, cha mẹ độc lập tài chính nên đủ điều kiện tạm ngừng công việc toàn thời gian.

"Sự kiên trì giúp tôi có lựa chọn nghỉ", anh nói. Ngoài yếu tố tài chính, sự phát triển của kinh tế gig cũng khiến sabbatical dễ tiếp cận hơn.

Faujdar nhận định, hiện nhiều người có thể làm việc theo dự án mà không mất đi sự kết nối với ngành nghề. "Nếu tiền là mục tiêu duy nhất, người ta sẽ dễ mở lòng với các lựa chọn khác", bà nói

Ching, 30 tuổi, nhân viên ngân hàng nghỉ việc một năm. Tuy nhiên, cô thừa nhận việc quay lại thị trường lao động không dễ, nhất là nếu nghỉ quá lâu và không duy trì học hỏi. "Các nhà tuyển dụng có thể đặt câu hỏi nếu khoảng trống nghề nghiệp không được trình bày rõ", cô nói.

Joey Kang, giám đốc tư vấn của Workforce Singapore, cho biết một số người có thể mất tự tin do thiếu môi trường làm việc, thói quen và sự công nhận. Ngoài ra, họ cũng gặp khó trong đàm phán mức lương tương đương trước kia.

Bà khuyên người lao động cần chuẩn bị kỹ trước khi nghỉ, nên xác định rõ thời gian nghỉ, lập kế hoạch tài chính chi tiết và đặt mục tiêu cụ thể. Ví dụ, bạn cần hoàn thành khóa học ba tháng hoặc cập nhật hồ sơ một tháng trước khi quay lại làm việc.

"Quan trọng là bạn không biến mất", bà nói. Chuyên gia nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì sự hiện diện trong mạng lưới nghề nghiệp.

Người nghỉ việc có thể cập nhật LinkedIn bằng những nội dung liên quan đến khóa học, hội thảo hoặc công việc tình nguyện. Ngoài ra, họ cũng nên tương tác thường xuyên đặt câu hỏi, chia sẻ hiểu biết chuyên môn.

Ngọc Ngân (Theo CNA)