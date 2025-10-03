Giải golf đầu tiên của Việt Nam truyền hình trực tiếp toàn bộ 18 hố

TP HCMĐài phát thanh và truyền hình TP HCM tăng quy mô thi đấu, dự kiến từ 20 đến 25 đội tại HTV Swing Cup 2025 - một con số đáng kể so với lần đầu vào năm ngoái.

Theo kế hoạch công bố hôm 1/10, Ban tổ chức dự kiến HTV Swing Cup 2025 thu hút từ 20 đến 25 đội, mỗi đội có 16 thành viên, trong đó bốn dự bị. Với ước tính đó, sự kiện quy tụ ít nhất 320 golfer trong khi thống kê lần đầu nhỉnh 200 golfer.

Đại diện ban tổ chức trong lễ công bố giải ngày 1/10.

Lần thứ hai tổ chức, giải vẫn diễn ra trên sân Tân Sơn Nhất, theo thể thức đấu hố đồng đội với lịch trình gồm kiểu fourball cho ngày 26/12 và foursome kết hợp tay đôi (single match) trong ngày 27/12. Để đảm bảo công bằng, Ban tổ chức sẽ có nhiều khâu chuyên môn như chia bảng theo điểm chấp (handicap) và sử dụng công thức chuyên dùng khi bốc thăm cặp đấu ở bảng trình độ cao (handicap 0-8) cũng như chỉ bố trí caddie ngẫu nhiên tại sân cho golfer thi đấu.

Mỗi trận thắng được một điểm, hoà được 0,5 điểm. Sau ngày thi đấu, đội đạt nhiều điểm nhất sẽ lên ngôi vô địch.

Quá trình thi đấu sẽ chú trọng tinh thần đồng đội và chuẩn bị chiến thuật kỹ lưỡng, nhất là ghép cặp để mỗi thành viên phát huy sở trường riêng hoặc bù trừ chuyên môn cho nhau.

Trong fourball, mỗi đội gồm hai thành viên, đánh bóng riêng. Điểm số tốt nhất của thành viên tại mỗi hố sẽ là điểm của đội. Trong foursome, hai thành viên dùng chung một bóng, thay phiên nhau thực hiện cú đánh đến khi bóng vào hố. Nếu một thành viên phát bóng ở hố số lẻ, người còn lại phát bóng ở hố số chẵn.

Cặp nào có điểm tốt hơn sẽ thắng hố và được lợi thế 1up. Trận đấu kết thúc khi số hố thắng (up, đứng trước) lớn hơn số hố còn lại, còn kết quả biểu thị bằng số up đứng trước số hố còn lại, chẳng hạn như 4&3 hoặc 2&3.

HTV Swing Cup, theo Ban tổ chức, là giải golf đầu tiên tại Việt Nam truyền hình trực tiếp cả 18 hố. Giải lần thứ hai cũng dự kiến sẽ có hoạt động gây quỹ từ thiện.

Quốc Huy