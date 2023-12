Giải độc gan Tuệ Linh Plus hỗ trợ tăng cường chức năng gan

Nhờ sự kết hợp giữa các thảo dược, giải độc gan Tuệ Linh Plus hỗ trợ giải độc gan, tăng cường chức năng gan trong các trường hợp bị viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan.

Với hơn 20 năm nghiên cứu và phát triển dòng sản phẩm thảo dược bảo vệ gan, Tuệ Linh đã sản xuất thành công sản phẩm giải độc gan Tuệ Linh Plus.

Đây là sản phẩm kết hợp chiết xuất chuẩn hóa cà gai leo và mật nhân, bổ sung thêm kế sữa, khúng khéng, Actiso, giúp tăng cường hiệu quả hỗ trợ điều trị cho người bệnh viêm gan virus và xơ gan.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe giải độc gan Tuệ Linh Plus. Ảnh: Tuệ Linh

Cà gai leo là cây thuốc được nghiên cứu bài bản và chuyên sâu nhất với 4 đề tài cấp nhà nước, 2 đề tài tiến sĩ và hàng trăm công trình nghiên cứu khác. Đây là thảo dược duy nhất được chứng minh cho hiệu quả vượt trội trên người bệnh viêm gan virus B và xơ gan.

Vùng cà gai leo Tuệ Linh đạt tiêu chuẩn dược liệu sạch GACP-WHO. Ảnh: Tuệ Linh

Nghiên cứu lâm sàng tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 trên 33 bệnh nhân viêm gan B mạn tính dùng chế phẩm có thành phần là cao cà gai leo kết hợp cao cây mật nhân cho thấy sau 2 tháng sử dụng, 60,6% bệnh nhân đã giảm được nồng độ virus từ 100 đến 1 triệu lần. Ngoài ra, 6 bệnh nhân có nồng độ virus trong máu đã về dưới ngưỡng phát hiện và 37,5% bệnh nhân xuất hiện chuyển đảo huyết thanh HBeAg. Sau sáu tháng có 6,1% bệnh nhân có HBsAg âm tính.

Các công trình nghiên cứu khoa học của Viện Dược liệu Trung ương đều cho thấy dược chất Glycoalkaloid trong cà gai leo có tác dụng ngăn chặn xơ gan thông qua việc ức chế sự tạo thành các sợi collagen trong tế bào gan.

Đại diện nhãn hàng Tuệ Linh cho biết, chiết xuất cà gai leo công ty sử dụng được sản xuất từ vùng trồng cà gai leo Tuệ Linh đạt tiêu chuẩn quốc tế GACP với hàm lượng hoạt chất Glycoalkaloid cao gấp 7-8 lần so với quy chuẩn dược điển.

Kế sữa cũng là một thành phần rất được quan tâm, vì đây là loại thảo dược đã được thế giới nghiên cứu và khẳng định có tác dụng hạ men gan nhanh, kìm hãm sự phát triển của virus viêm gan C nên thường được dùng hỗ trợ điều trị cho người viêm gan C.

Khúng khéng hay còn gọi là cây giải rượu. Khoa học đã chỉ ra, hoạt chất ampelopsin của khúng khéng còn có tác dụng giải độc rượu bia ngay sau 30 phút, tăng cường chuyển hóa rượu bia thành chất không độc nên bảo vệ gan khỏi tác hại của rượu, phòng tránh mỡ gan, xơ gan do rượu.

Actiso là loại thảo dược quen thuộc với người dân Việt Nam. Theo y học cổ truyền, actiso có tác dụng mát gan, lợi mật, lợi tiểu. Theo y học hiện đại, actiso có tác dụng hồi phục chức năng gan, bảo vệ gan khỏi các phản ứng độc hại nhờ hoạt chất Cynarin. Do đó, actiso trong giải độc gan Tuệ Linh Plus sẽ giúp làm giảm nhanh các triệu chứng điển hình của bệnh gan như: vàng da, chán ăn, chướng bụng, nôn nao mệt mỏi...

Với thành phần thảo dược, giải độc gan Tuệ Linh Plus đã mang đến hiệu quả hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan cho người viêm gan virus, xơ gan, người uống nhiều bia rượu, thuốc có hại cho gan. Sản phẩm còn hỗ trợ giảm các triệu chứng: men gan cao, vàng da, mệt mỏi, chán ăn, mẩn ngứa do chức năng gan kém. Có thể kết hợp giải độc gan Tuệ Linh Plus cùng với các phương pháp khác trong hỗ trợ giải độc gan, hỗ trợ tăng cường chức năng gan trong viêm gan virus, xơ gan, sử dụng nhiều bia rượu.

Sản phẩm này không phải là thuốc, không thể thay thể thuốc chữa bệnh.

Yên Chi