Giải độc đắc Powerball 1,8 tỷ USD ở Mỹ có chủ

Một người chơi tại bang Arkansas đã trúng giải độc đắc Powerball trị giá 1,817 tỷ USD quay thưởng đêm Giáng sinh.

Giải độc đắc Powerball quay thưởng đêm 24/12 có các số chiến thắng là 04, 25, 31, 52 và 59, với số Powerball là 19. Đây là lần thứ hai giải độc đắc Powerball thuộc về một tấm vé bán ra tại Arkansas; lần đầu tiên là vào năm 2010.

"Xin chúc mừng người vừa trúng giải độc đắc Powerball! Đây thực sự là một giải thưởng phi thường, có thể thay đổi cả cuộc đời. Chúng tôi cũng muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả những người chơi đã tham gia vào chuỗi giải thưởng này. Mỗi tấm vé được bán ra đều góp phần hỗ trợ các chương trình và dịch vụ công cộng trên khắp đất nước", Matt Strawn, Chủ tịch Powerball Products Group kiêm Giám đốc Xổ số bang Iowa, ngày 25/12 bày tỏ.

Màn quay thưởng giải Powerball đêm 24/12. Ảnh: AP

Giải thưởng này xuất hiện sau 46 kỳ quay liên tiếp không có người chơi khớp cả 6 con số. Lần gần nhất có người trúng giải độc đắc là 6/9, khi người chơi ở Missouri và Texas cùng chia nhau giải thưởng 1,787 tỷ USD.

Lần gần nhất có người chơi trúng thưởng vào đêm Giáng sinh là năm 2011. Theo ban tổ chức, giải Powerball quay thưởng vào Ngày Giáng sinh 25/12 từng có 4 người trúng, lần gần nhất là năm 2013.

Doanh thu bán vé vào phút chót đã đẩy giá trị giải độc đắc lần này lên cao hơn dự kiến. Đây là giải thưởng lớn thứ hai trong lịch sử nước Mỹ và là giải Powerball lớn nhất của năm 2025. Người trúng thưởng có thể chọn nhận tiền mặt một lần trị giá 834,9 triệu USD.

Tỷ lệ trúng độc đắc của Powerball là 1 trên 292,2 triệu, được thiết kế để tạo ra những giải thưởng khổng lồ nhờ cơ chế cộng dồn khi không có người thắng.

Mỗi tấm vé có giá 2 USD, được bán ra tại 45 bang cùng với thủ đô Washington, Puerto Rico và Quần đảo Virgin thuộc Mỹ.

Hồng Hạnh (Theo AP)