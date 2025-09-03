Giải độc đắc Mỹ tăng lên 1,3 tỷ USD

Giải độc đắc Powerball không có người thắng trong kỳ quay ngày 1/9, khiến giá trị tăng lên 1,3 tỷ USD.

Trong kỳ quay số tối 1/9, dãy số độc đắc là 8, 23, 25, 40, 53 cùng số Powerball là 5, nhưng không có vé nào ở Mỹ được bán ra trùng với dãy số này. Do vậy, giá trị của giải độc đắc Powerball tăng lên 1,3 tỷ USD trong kỳ quay số tiếp theo.

Giải độc đắc Powerball chưa có chủ kể từ ngày 31/5. Nếu có người trúng trong kỳ quay tối 3/9, đây sẽ là giải lớn thứ 5 lịch sử xổ số Powerball.

Người chiến thắng được chọn giữa nhận tiền thưởng được trả dần trong 30 năm, hoặc nhận ngay một khoản tiền mặt trước thuế, hiện tại là 589 triệu USD với mức thưởng 1,3 tỷ USD.

Màn hình quảng cáo Powerball ước tính giải độc đắc 1 tỷ USD tại cửa hàng ở Tennessee, ngày 29/8. Ảnh: AP

Powerball là trò chơi xổ số được quản lý bởi Hiệp hội Xổ số Đa bang (MUSL) của Mỹ, ra đời từ năm 1992 để thay thế trò Lotto America. Powerball được chơi tại 45 bang, với các kỳ quay được tổ chức vào tối thứ Hai, thứ Tư và thứ Bảy hàng tuần.

Người chơi chọn 5 số trong một dãy từ 1 đến 69. Số thứ sáu, gọi là Powerball, được chọn trong một dãy khác, từ 1 đến 26. Khả năng trúng giải là 1/292,2 triệu, thấp hơn nhiều so với xác suất bị sét đánh. Giải độc đắc (jackpot) khởi điểm từ 20 triệu USD, tích lũy dần nếu không có người trúng.

Giải jackpot cao nhất lịch sử Powerball là 2,04 tỷ USD, được bán ra ở California vào năm 2022.

Đức Trung (Theo AP, CNN)