'Giai điệu mùa thu 2025' mở màn

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm, Đào Mác thể hiện các tác phẩm đậm tinh thần dân tộc trong khai mạc Liên hoan "Giai điệu mùa thu" lần thứ 14.

Chương trình diễn ra ở Nhà hát TP HCM tối 15/8, với sự tham gia của hai nhạc trưởng Lê Ha My, Trần Nhật Minh và các giọng ca thính phòng: Tạ Minh Tâm, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác, Phạm Trang.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm hát "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ" Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm hát "Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ". Video: Hoàng Dung

Như truyền thống qua mỗi lần tổ chức, khi giai điệu tác phẩm Trở về đất mẹ (nhạc và lời: Nguyễn Văn Thương) vang lên, nhiều khán giả và giới âm nhạc hàn lâm của thành phố biết rằng một mùa mới của Giai điệu mùa thu khai màn. Nhạc phẩm là gợi nhắc về cội nguồn, vòng tay của Tổ quốc luôn rộng mở đón người con xa xứ. Âm nhạc của Nguyễn Văn Thương vốn đậm chất trữ tình, dân tộc, được phối lại cho dàn nhạc giao hưởng, mở ra một không gian âm thanh vừa mênh mang vừa gần gũi cho người nghe.

Nghệ sĩ Tạ Minh Tâm và nhạc trưởng Lê Ha My (phải). Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Giọng nữ cao của Nghệ sĩ Ưu tú Phạm Khánh Ngọc kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng trong bản Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người (nhạc và lời: Trần Kiết Tường) khiến ca khúc quen thuộc thành một bản trường ca. Ca sĩ Đào Mác thể hiện giai điệu hào hùng trong cùng Ta tự hào đi lên, Ôi Việt Nam (nhạc và lời: Chu Minh). Qua sự chỉ huy của nhạc trưởng Le Ha My, các tiết mục nhận tràng pháo tay vang dội từ người xem.

Các nghệ sĩ: Phạm Trang, Phạm Duyên Huyền, Phạm Khánh Ngọc, Đào Mác biểu diễn trong chương trình. Ảnh: Lý Võ Phú Hưng

Tiếp nối là tiết mục Tổ quốc tôi chưa đẹp thế bao giờ (nhạc và lời: Nguyễn Văn Thương) do NSND Tạ Minh Tâm cùng dàn hợp xướng biểu diễn. Sự xuất hiện tiếp nối của nghệ sĩ Phạm Trang khiến không khí khán phòng lắng đọng với bài Khát vọng (nhạc và lời: Phạm Minh Tuấn).

Tất cả bản nhạc đều do nghệ sĩ Trần Mạnh Hùng biên soạn, phối mới. Nhạc sĩ cho biết không chỉ tôn trọng nguyên tác mà còn mở rộng biên độ cảm xúc, khai thác tối đa khả năng biểu đạt của từng nhạc cụ trong dàn giao hưởng.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh mở ra chương mới với các bản nhạc giao hưởng tôn vinh khí nhạc Việt Nam gồm Overture Mùa Xuân thế kỷ của nhạc sĩ Hoàng Cương, Duet Mị Châu - Trọng Thủy trích từ vũ kịch Ngọc trai đỏ (Ca Lê Thuần), Tượng đài vô danh (Đức Trịnh), Rhapsody Việt Nam (nhạc sĩ Đỗ Hồng Quân). Anh dẫn dắt dàn nhạc qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ sâu lắng đến kịch tính.

Sau đêm nhạc kéo dài hai giờ, khán giả Thanh Loan nhận xét: "Ban tổ chức đã đưa các ca khúc quen thuộc vào không gian giao hưởng giúp chúng sống một đời sống mới. Sự kết hợp giữa các nghệ sĩ thanh nhạc và dàn nhạc giao hưởng tạo nên màu sắc đa dạng".

Theo nhạc trưởng Lê Ha My, đêm hòa nhạc muốn hướng về nguồn cội với kho tàng khí nhạc Việt Nam, tôn vinh nhạc sĩ - nhà soạn nhạc trong nước qua những tác phẩm đi cùng năm tháng.

Bản "Duet Mị Châu - Trọng Thủy" Tác phẩm "Duet Mị Châu - Trọng Thủy" trích từ vũ kịch "Ngọc trai đỏ" (Ca Lê Thuần). Video: Hoàng Dung

Giai điệu mùa thu là sự kiện nghệ thuật hàn lâm tại TP HCM tổ chức hai năm một lần với các loại hình giao hưởng, thính phòng, vũ kịch và nhạc kịch. Chương trình ra mắt lần đầu vào tháng 8/2005, từ đó trở thành sự kiện văn hóa, giải trí gây chú ý của thành phố. Liên hoan năm nay diễn ra từ ngày 15 đến 24/8 tại Nhà hát TP HCM, hòa vào không khí cả nước cùng hướng đến chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (1945 - 2025).

