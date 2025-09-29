Giải đấu Tiger Street Football 2025 sắp diễn ra tại Hà Nội

Tiger Street Football 2025 mang đến cơ hội thi đấu cùng các huyền thoại Man Utd Dimitar Berbatov, Nemanja Vidić, Luis Nani, Wes Brown tại đêm chung kết toàn quốc ngày 12/10.

Nối tiếp hành trình bóng lăn, Tiger Street Football 2025 "đổ bộ" Hà Nội vào ngày 3-5/10, khởi tranh vòng chung kết khu vực miền Bắc tại khán đài B, sân vận động Quốc gia Mỹ Đình. Theo ban tổ chức, đây chính là đấu trường đầy bản lĩnh để các cầu thủ không chuyên khắp cả nước cháy hết mình với đam mê, chinh phục những phần thưởng và trải nghiệm giá trị.

Nhà vô địch khu vực miền Trung nhận phần thưởng tại sân khấu Tiger Premier Night Nha Trang ngày 21/9. Ảnh: Tiger Beer

Sau các vòng chung kết khu vực tại Nha Trang, Cần Thơ, Hà Nội và TP HCM, 4 nhà vô địch sẽ có màn lập đội đặc biệt cùng 4 đội trưởng là những huyền thoại của CLB Man Utd. Họ sẽ tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc diễn ra ở TP HCM ngày 12/10, với phần thưởng cao nhất lên đến 100 triệu đồng. Các cầu thủ không chuyên Việt Nam có cơ hội thi đấu bên cạnh những ngôi sao bóng đá hàng đầu thế giới, và khán giả được trải nghiệm khoảnh khắc những đồng đội từng cùng nhau chinh chiến tại Old Trafford đối đầu trực tiếp.

Ngoài ra, khi đến với giải đấu, khán giả sẽ có cơ hội tận hưởng những trải nghiệm bóng đá với khu trưng bày áo đấu của CLB Manchester United, khu vực "test" kỹ năng gồm các chuỗi thử thách dẫn bóng, banh bàn, banh lồng và PS5... Sau khi trải nghiệm các hoạt động tại sự kiện, khán giả có thể quét mã QR tham gia quay số trúng thưởng, có cơ hội nhận vé fanzone tham gia bữa tiệc âm nhạc Tiger Premier Night vào đêm chung kết khu vực hoặc nhận vé đến "Nhà hát của những giấc mơ" tại thành phố Manchester, Anh. Theo đó, người hâm mộ sẽ có dịp tận mắt chứng kiến màn đối đầu tại sân vận động Old Trafford giữa hai CLB Man United và Man City vào tháng 1/2026.

Tại vòng chung kết khu vực miền Trung, anh Nguyễn Bình Nhân (trái) nhận tấm vé dành cho khán giả may mắn đến Manchester, Anh tháng 1/2026. Ảnh: Tiger Beer

Bên cạnh giải thưởng và các trải nghiệm, Tiger Street Football 2025 còn ghi dấu ấn với loạt thể thức mới lạ: Cấu trúc hai mặt sân bao bọc bởi lưới 360 độ không đường biên, thể thức "Giao bóng bản lĩnh" khi khai trận, hay "Tiger Time" với khoảnh khắc 60 giây cuối nhân đôi bàn thắng. Theo ban tổ chức, những thể thức này được thiết kế nhằm khơi dậy tinh thần bản lĩnh và sự bứt phá hết mình của các cầu thủ. Cuối cùng, Thẻ Xanh sẽ được trao cho cầu thủ có tinh thần fairplay cùng lối chơi đẹp tại mỗi vòng chung kết khu vực.

Hai mặt sân đấu không đường biên tại Nha Trang. Ảnh: Tiger Beer

Tùng Anh