Giải đấu Predator League 2027 sẽ tổ chức tại Việt Nam

Việt Nam trở thành điểm đến tiếp theo của giải thể thao điện tử Predator League, sau mùa giải vừa diễn ra tại New Helhi (Ấn Độ).

Predator League 2026 APAC vừa khép lại tại Ấn Độ với đội Myth Avenue Gaming (Malaysia) và Fancy United Esports (Việt Nam), lần lượt giành chức vô địch tại bộ môn Dota 2 và Valorant, hôm 13/1. Đây là một trong những giải thể thao điện tử hàng đầu ở châu Á – Thái Bình Dương, có cường độ thi đấu cao, kết hợp giải trí trực tiếp, trải nghiệm gaming công nghệ cao.

Đại diện ban tổ chức tại giải đấu vừa diễn ra ở Ấn Độ. Ảnh: Acer

Đại diện Ban tổ chức cho biết, Việt Nam sẽ là điểm đến tiếp theo tổ chức giải đấu này, nhờ cộng đồng game thủ trẻ, năng động và có nhiều thành tích thi đấu nổi bật. Ngoài ra, hạ tầng công nghệ tại Việt Nam ngày càng hoàn thiện, phù hợp cho các sự kiện E-Sport quy mô lớn. "Predator League 2027 hứa hẹn mang đến những màn tranh tài đỉnh cao, kết hợp trải nghiệm công nghệ và giải trí, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái E-sports và ngành công nghiệp gaming trong nước phát triển mạnh mẽ", đại diện ban tổ chức cho biết.

Sự kiện vừa diễn ra tại Ấn Độ đã quy tụ các đội tuyển E-Sport hàng đầu khu vực, hàng nghìn người hâm mộ, cùng các nghệ sĩ âm nhạc. Giải năm nay có sự tham gia của 14 khu vực, số khán giả trực tiếp hơn 4.000 người, theo công bố của ban tổ chức. Tham dự sự kiện có ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Acer; ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Acer Ấn Độ, cùng đội ngũ lãnh đạo Acer khu vực APAC; ông Mandipalli Ramprasad Reddy, Bộ trưởng Giao thông, Thanh niên và Thể thao bang Andhra Pradesh.

Đội tuyển Myth Avenue Gaming giành chiến thắng tại bộ môn Dota 2. Ảnh: Acer

Trong hai ngày thi đấu sôi động, Trung tâm hội nghị Bharat Mandapam (Ấn Độ) đã trở thành đấu trường E-Sports đầy màu sắc, nơi các đội tuyển hàng đầu khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tranh tài, giành Predator Shield ở hai bộ môn Dota 2 và Valorant. Myth Avenue Gaming đã giành chiến thắng tại chung kết Dota 2, trong khi Fancy United Esports lên ngôi vô địch Valorant. Đội á quân là Rekonix và Boom Esports.

Theo ban tổ chức, mỗi đội vô địch nhận 65.000 USD, các đội á quân nhận 20.000 USD. Danh hiệu MVP Dota 2 thuộc về egxrdemxn và MVP Valorant thuộc về Twilight, mỗi tuyển thủ nhận 10.000 USD. Tổng giá trị giải thưởng của Predator League 2026 đạt 400.000 USD.

Đội tuyển Fancy United Esports lên ngôi vô địch tại bộ môn Valorant. Ảnh: Acer

Ông Andrew Hou, Chủ tịch phụ trách khu vực châu Á – Thái Bình Dương của Acer cho biết, thể thao điện tử có thể kết nối tài năng, đam mê và đổi mới sáng tạo trên toàn khu vực. "Mỗi trận thi đấu đều phản ánh sự cống hiến, trình độ vượt trội của các đội tuyển và những cá nhân không ngừng nâng tầm môi trường cạnh tranh", ông nói. "Việc tổ chức chung kết ở Ấn Độ là cột mốc đáng nhớ, tôn vinh sức mạnh ngày càng lớn của hệ sinh thái E-sports APAC. Predator tiếp tục cam kết đồng hành nuôi dưỡng tài năng, hỗ trợ cộng đồng và mở rộng giới hạn công nghệ gaming".

Ông Harish Kohli, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Acer Ấn Độ cho rằng, sự kiện vừa diễn ra thể hiện rõ vị thế Ấn Độ trên bản đồ E-sports toàn cầu, cho thấy năng lực tổ chức, sức hút của người hâm mộ và vai trò của công nghệ trong việc nâng tầm thi đấu chuyên nghiệp. "Acer cam kết trong việc trao quyền cho game thủ thông qua nền tảng, công nghệ hiệu năng cao" ông nói.

