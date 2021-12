Giải đấu Predator League 2021 khởi tranh từ ngày 3/12

Giải đấu Predator League 2021 do Acer tổ chức với chủ đề ‘Game of Troll’ sẽ diễn ra hoàn toàn trực tuyến, từ ngày 3-31/12.

Đại diện ban tổ chức cho biết chủ đề năm nay mang thiên hướng giải trí cao và quy tụ nhiều ngôi sao. Các fan eSport sẽ được trải nghiệm một giải đấu vui vẻ, thoải mái sau một năm các hoạt động thể thao điện tử bị trì hoãn do Covid-19.

"Predator League 2021: Game of Troll" được xây dựng với một loạt nội dung và các trận đấu giải trí để các game thủ có thể thoải mái tham gia thi đấu đồng thời thể hiện kỹ năng của mình.

Giải đấu sẽ bắt đầu với các gameshow bên lề và các phần quà cho các fan tham gia. Sẽ có bảy ngày thi đấu với nhiều chế độ khác nhau như Berryl và AKM, sniper và súng lục, only headshot. Riêng ngày thi đấu cuối cùng sẽ được tổ chức theo chủ đề Squid Game với các thử thách nhằm tìm ra người chơi xuất sắc nhất trải qua hết vòng đấu, để trao tặng danh hiệu "Last player standing’. Tổng giá trị giải thưởng cho các vòng của "Predator League 2021: Game of Troll" là 150 triệu đồng.

Hình ảnh đại diện cho giải đấu "Predator League 2021: Game of Troll". Ảnh: Chụp từ màn hình

"Quyết định tổ chức giải đấu Predator League tại Việt Nam năm nay hoàn toàn trực tuyến thay vì hủy bỏ thể hiện sự đồng hành và cam kết lớn của Acer Predator đối với cộng đồng game thủ", ông Võ Ngọc Diên, Tổng giám đốc Acer Việt Nam, cho biết. Đồng hành xuyên suốt với "Predator League 2021: Game of Troll" còn có Intel và 25 đại lý trên toàn quốc, đem tới nhiều chương trình ưu đãi cho những fan theo dõi giải đấu.

"Predator League 2021: Game of Troll" sẽ được phát trực tiếp trên kênh Facebook của Acer. Lịch thi đấu và các thông tin liên quan đến giải đấu cũng liên tục được cập nhật trên Facebook của Predator League và các kênh mạng xã hội của Acer.

Nhật Hà