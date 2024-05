Giải đấu 'Da Nang Code League 2024' mở rộng đối tượng và quy mô

Giải đấu lập trình trở lại với quy mô mở rộng tới thí sinh cả nước từ 16 đến 30 tuổi, bao gồm học sinh cấp ba, sinh viên và nhân sự công nghệ dưới 5 năm kinh nghiệm.

"Da Nang Code League 2024" là sân chơi công nghệ do FPT Software hợp tác với Đại học Bách khoa - Đại học Đà Nẵng cùng Hội đồng ICPC Miền Trung tổ chức, thiết lập theo tiêu chuẩn kỳ thi lập trình quốc tế ICPC với tổng giải thưởng hơn 200 triệu đồng. Năm nay, cuộc thi mở cổng đăng ký từ 6/5 đến 2/6.

Khi đăng ký dự thi, các nhóm thí sinh sẽ được xếp vào các bảng đấu tương ứng Code Rookie, Code Warrior và Code Master. Ban tổ chức cuộc thi khuyến khích các nhân tố trẻ là học sinh trung học, sinh viên cũng có thể đăng ký thi vượt độ tuổi, để thử thách trải nghiệm bài thi có độ khó cao hơn. Thí sinh sẽ thi đấu theo đội, mỗi đội gồm ba thành viên.

Sau thời gian đăng ký, các đội sẽ tham gia hai vòng thi: vòng sơ loại trực tuyến (8/6) để chọn ra 30 đội xuất sắc tham gia vòng chung kết trực tiếp tại Đà Nẵng (13/7). Ở cả hai vòng, các đội sử dụng một trong bốn ngôn ngữ lập trình phổ biến là C, C++, Java và Python 3 để giải các thuật toán qua trên tảng BKDN Online Judge (nền tảng do ĐH Bách Khoa Đà Nẵng phát triển).

Hội đồng giám khảo bao gồm các tiến sĩ, thạc sĩ, giảng viên trường ĐH Bách Khoa và chuyên gia công nghệ toàn cầu của FPT Software, có trên 10 năm kinh nghiệm. Để đảm bảo tính công bằng, ban tổ chức sẽ triển khai hệ thống tự động dò quét, kiểm duyệt các bài thi có một phần hoặc toàn bộ phần code giống nhau. Bài thi được chấm tự động bằng máy chấm trực tuyến, tính điểm theo hai dạng bài đúng, sai và trường hợp cụ thể.

Các thí sinh Da Nang Code League 2023 tham dự cuộc thi tại Campus CodeCation F-Complex Đà Nẵng của FPT Software. Ảnh: FPT Software

Tham dự giải đấu, bên cạnh kết nối với cộng đồng công nghệ rộng lớn, cọ xát với các bài toán lập trình hấp dẫn, các bạn trẻ còn được gặp gỡ các chuyên gia công nghệ từ FPT Software, trau dồi kiến thức và cập nhật xu hướng công nghệ của thế giới, qua nhiều buổi hội thảo cũng như sự kiện trải nghiệm môi trường làm việc chuyên nghiệp tại đây.

Đặc biệt, với quy mô văn phòng trải dài trên ba miền cả nước, có mặt tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ, cũng như sở hữu 1.000 khách hàng toàn cầu, tại FPT Software, sinh viên, kỹ sư công nghệ cũng cơ hội tham gia phỏng vấn làm việc với hàng nghìn cơ hội nghề nghiệp trong lĩnh vực phần mềm.

Thí sinh tranh tài tại vòng chung kết Da Nang Code League 2023. Ảnh: FPT Software

Từ 2019 đến 2022, đại diện FPT Software cho biết, đơn vị đã tổ chức nhiều cuộc thi lập trình tại miền Trung, quy mô và giá trị giải thưởng ngày càng tăng. Tại cuộc thi "Da Nang Code War 2019", riêng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật có hơn 300 sinh viên dự thi. Các cuộc thi đã giúp hàng nghìn lập trình viên và sinh viên thể hiện năng lực với sân chơi chuyên nghiệp, củng cố phát triển cộng đồng tại khu vực.

Năm 2023, Da Nang Code League diễn ra năm đầu tiên thu hút 1.200 thí sinh tham gia,có độ tuổi từ 16-30 sinh sống, học tập và làm việc tại khu vực miền Trung, Tây Nguyên. Trận chung kết diễn ra với sự tranh tài của 45 đội thi, chia làm ba bảng: kỹ sư, sinh viên và học sinh. Đề thi và môi trường thi đấu được thiết lập theo tiêu chuẩn kỳ thi lập trình quốc tế ICPC. Các bài toán vòng chung kết được thiết kế theo các bài toán tương tác, mang tính ứng dụng thực tế, mức độ khó tăng dần.

FPT Software là công ty công nghệ hàng đầu châu Á, có doanh thu một tỷ USD năm 2023, sở hữu 30.000 nhân sự làm việc tại 30 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Năm 2024 đánh dấu kỷ niệm 25 năm hành trình đơn vị trở thành công ty công nghệ tỷ đô đẳng cấp thế giới. Với vai trò là một công ty công nghệ hàng đầu, đơn vị mong muốn tổ chức nhiều sân chơi dành cho các bạn trẻ yêu công nghệ, phát triển cộng đồng CNTT Việt Nam - nguồn lực công nghệ tương lai.

Thế Đan