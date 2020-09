Giải cứu voi 'cô đơn' nhất thế giới

Con voi châu Á duy nhất ở Pakistan chuẩn bị được chuyển tới môi trường sống mới bên trong một khu bảo tồn voi ở Campuchia.

Con voi đực tên Kaavan dành gần như cả đời sống trong môi trường nuôi nhốt. Ảnh: Reuters.

Kaavan được mệnh danh là con voi cô đơn nhất trên thế giới. Nó đến Pakistan như một mòn quà từ Sri Lanka vào năm 1985 và bị nuôi nhốt suốt 35 năm tại sở thú Marghazar ở thủ đô Ishlamabad. Con vật đã trải qua 8 năm sống cô độc sau khi bạn đời duy nhất của nó chết vào năm 2012.

Trong một cuộc kiểm tra y tế đầy đủ vào thứ Sáu tuần trước, các bác sĩ thú y từ nhóm bảo tồn động vật hoang dã Four Paws của Áo cho biết Kaavan có những dấu hiệu tổn thương rõ rệt về cả thể chất lẫn tinh thần.

"Con vật bị béo phì do ít vận động. Móng chân của nó cũng phát triển quá mức, dẫn đến bị nứt và biến dạng do kết cấu sàn chuồng không phù hợp. Việc thiếu tương tác với đồng loại đã khiến Kaavan trở nên vô cùng buồn chán", Tiến sĩ Amir Khalil từ Four Paws nhấn mạnh.

Kaavan được kiểm tra y tế vào hôm 4/9. Ảnh: AFP.

Con voi đực thường xuyên được quan sát thấy lắc đầu và vòi từ bên này sang bên khác hàng giờ liên tục. Theo Frank Goeritz, bác sĩ thú y trưởng tại Viện Nghiên cứu Động vật hoang dã Leibniz của Đức, những hành vi "rập khuôn" như vậy cho thấy con vật đang bị stress nghiêm trọng và thiếu các yếu tố kích thích trí tuệ. Nó cần những thử thách về thể chất và tinh thần, thứ giúp sản sinh hormone endorphin và endorphin mang lại cảm giác hạnh phúc.

Hoàn cảnh của Kaavan đã phơi bày điều kiện chăm sóc tồi tệ tại sở thú Marghazar và thu hút sự lên án của quốc tế, khiến tòa án cấp cao của Pakistan phải ra lệnh đóng cửa sở thú.

Phát ngôn viên của Four Paws Marin Bauer hôm 5/9 cho biết Kaavan đã được chấp thuận để chuyển tới một khu bảo tồn voi rộng 10.000 hecta ở Campuchia, nơi cung cấp điều kiện sống tốt hơn nhiều và con voi có cơ hội kết bạn mới.

Tuy nhiên, không phải con vật nào cũng may mắn như Kaavan. Khoảng 20 cá thể động vật tại sở thú Marghazar đã chết, cùng hơn 500 con khác được báo cáo mất tích kể từ năm 2016.

Đoàn Dương (Theo AFP/Daily Star)