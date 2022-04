Giải cứu tàu container mắc kẹt một tháng

Con tàu dài hơn 300 m mắc kẹt vào bùn suốt một tháng ở vịnh Chesapeake, bờ biển phía đông nước Mỹ, đã nổi lại sau nỗ lực giải cứu của lực lượng tuần duyên.

Ever Forward, con tàu thuộc hãng Evergreen có trụ sở tại Đài Loan, đêm 13/3 mắc kẹt vào lớp bùn 6 m, cách bờ biển vài trăm mét, sau khi rẽ nhầm.

Trong vài tuần qua, Tuần duyên Mỹ đã cố gắng giải cứu bằng tàu kéo và tàu nạo vét. Tận dụng đợt thủy triều cao nhất trong tháng, Ever Forward đã nổi trở lại vào ngày 17/4, sau khi 500 trong số 5.000 container được dỡ xuống để giảm tải trọng.

Tàu kéo đưa sà lan chở container rời tàu Ever Forward ở Pasadena, Maryland, hôm 11/4. Ảnh: AFP

Giới chức Mỹ chưa tiết lộ về thương tích, thiệt hại hay ô nhiễm do con tàu gây ra cũng như nguyên nhân khiến tàu mắc cạn. Nó mắc kẹt ở vị trí ngoài luồng di chuyển và không cản đường tàu khác.

Ever Forward dài 335 mét, có khả năng mang gần 12.000 container, là một trong số rất nhiều tàu hoạt động ở vùng biển nhộn nhịp ở vịnh Chesapeake. Vịnh là cửa sông lớn nhất nước Mỹ, nơi đặt cảng Baltimore và Virginia, cảng quan trọng thứ hai và thứ ba ở vùng bờ đông đất nước.

Sự cố mắc kẹt Ever Forward ở Chesapeake gây liên tưởng đến sự cố tương tự của Ever Given, một tàu container khác của hãng Evergreen mắc kẹt ở kênh đào Suez hồi tháng 3/2021 và gây ách tắc suốt một tuần.

Hồng Hạnh (Theo AFP)