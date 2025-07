Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên bảng quảng cáo cao 15 m

Đồng NaiMột người đàn ông leo lên bảng quảng cáo bên quốc lộ 1 nhưng không thể xuống, phải nhờ lực lượng cứu hộ giải cứu.

Khoảng 21h ngày 5/7, ông Nguyễn Hữu Thanh, 45 tuổi, đi lang thang rồi bất ngờ leo lên bảng quảng cáo cao gần 15 m, đặt tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom. Khi lên gần đến đỉnh cột, ông Thanh không thể trèo xuống và đứng bất động trên cao.

Giải cứu người đàn ông mắc kẹt trên bảng quảng cáo 15 m Hình ảnh lực lượng cứu hộ giải cứu người đàn ông. Video: Người dân cung cấp

Người dân phát hiện sự việc đã gọi báo lực lượng chức năng. Đội cứu hộ cứu nạn số 5, Công an tỉnh Đồng Nai được điều hiện trường. Một chiến sĩ đã leo lên tiếp cận, trấn an nạn nhân, sau đó dùng dây đai, nón bảo hộ để cố định ông Thanh. Phía dưới, lực lượng cứu hộ giữ dây, đảm bảo an toàn.

Khoảng 15 phút sau, ông Thanh được đưa xuống đất an toàn. Người thân có mặt đón ông về nhà.

Theo người dân địa phương, thời gian gần đây ông Thanh có biểu hiện không ổn định về mặt tâm lý.

Phước Tuấn