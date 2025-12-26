Đồng NaiBị mắc kẹt dưới giếng sâu chừng 10 m, nam thanh niên được cảnh sát cứu hộ dùng dây chuyên dụng giải cứu.

Khoảng 14h ngày 26/12, nam thanh niên 20 tuổi trong lúc đi rẫy tại phường Phước Long bất ngờ rơi xuống hố sâu. Người dân tìm cách cứu nạn tại chỗ nhưng không thành.

Giải cứu nam thanh niên dưới hố sâu 10 m Cảnh sát giải cứu nam thanh niên. Video: Thái Hà

Nhận tin báo, Phòng Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Đồng Nai điều động 5 cán bộ, chiến sĩ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Qua trinh sát, lực lượng chức năng xác định nạn nhân còn tỉnh táo, có thể giao tiếp, mắc kẹt dưới hố sâu, đường kính khoảng 0,7-0,8 m.

Cảnh sát thả dây, bình khí thở và nước uống xuống giếng để đảm bảo sức khỏe cho nạn nhân. Sau đó họ dùng dây cứu nạn tạo đai an toàn, thực hiện các nút buộc chuyên dụng và kéo người gặp nạn lên an toàn, đưa đi bệnh viện.

Theo người dân, miệng giếng được che bằng các thanh gỗ, nhưng đã mục nên sập khi nạn nhân bước lên.

Phước Tuấn