Tây NinhHai công nhân đang bốc dỡ hàng từ xe tải bất ngờ bị hàng chục tấm kính cường lực lớn rơi xuống đè trúng, sáng 4/10.

Xe tải chở kính cường lực dừng ven đường xã Bình Đức để lắp cho một công trình dân dụng. Khi công nhân bốc dỡ, xe bị nghiêng, khiến nhiều tấm kính rơi xuống, đè trúng ông Đoàn Minh Hùng (52 tuổi, quê phường Long An) và anh Đặng Văn Lộc (34 tuổi, quê xã Bến Lức).

Giải cứu hai công nhân bị kính cường lực đè bất tỉnh Lực lượng công an xã giải cứu hai nạn nhân. Video: Nam An

Cú va đập mạnh khiến hai nạn nhân bất tỉnh. Đúng lúc công an xã Bình Đức đi tuần tra ngang qua, lực lượng đã hỗ trợ di dời kính, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Công an xã đưa nạn nhân lên xe đi cấp cứu. Ảnh: Nam An

Tại Bệnh viện Đa khoa Bến Lức, hai người nhập viện trong tình trạng sốc, nhiều vết thương vùng mặt và chân. Sau 15 phút sơ cứu, họ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp tục theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định.

Hiện trường tai nạn. Ảnh: Nam An

Nam An