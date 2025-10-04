Giải cứu hai công nhân bị kính cường lực đè bất tỉnh

Xe tải chở kính cường lực dừng ven đường xã Bình Đức để lắp cho một công trình dân dụng. Khi công nhân bốc dỡ, xe bị nghiêng, khiến nhiều tấm kính rơi xuống, đè trúng ông Đoàn Minh Hùng (52 tuổi, quê phường Long An) và anh Đặng Văn Lộc (34 tuổi, quê xã Bến Lức).
Cú va đập mạnh khiến hai nạn nhân bất tỉnh. Đúng lúc công an xã Bình Đức đi tuần tra ngang qua, lực lượng đã hỗ trợ di dời kính, sơ cứu và đưa các nạn nhân đi cấp cứu.
Tại Bệnh viện Đa khoa Bến Lức, hai người nhập viện trong tình trạng sốc, nhiều vết thương vùng mặt và chân. Sau 15 phút sơ cứu, họ được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Long An tiếp tục theo dõi, hiện sức khỏe đã ổn định.
Nam An