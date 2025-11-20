Giải cứu hai chị em rơi xuống hố sâu ở núi Trầm

Hà NộiHai chị em 14 và 4 tuổi đi dã ngoại cùng gia đình tại núi Trầm thì trượt chân rơi xuống hố sâu khoảng 3 m; lực lượng cứu nạn đã tiếp cận và đưa các cháu ra ngoài sau hơn 30 phút.

Khoảng 13h45 ngày 20/11, trong lúc dạo chơi ở khu vực núi Trầm, phường Chương Mỹ, Hà Nội, bé gái 14 tuổi và em trai 4 tuổi bất ngờ rơi xuống hố sâu, không thể tự thoát ra. Gia đình lập tức gọi lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ đến hỗ trợ.

Hai cháu bé được lực lượng chức năng giải cứu. Ảnh: CACC

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực số 28 điều hơn chục cán bộ cùng thiết bị chuyên dụng đến hiện trường. Khu vực xảy ra sự cố là địa hình núi đá phức tạp, hố sâu hẹp nên việc tiếp cận gặp nhiều khó khăn. Lực lượng cứu hộ phải xuống đáy hố để trinh sát và xác định chính xác vị trí hai nạn nhân.

Sau hơn 30 phút, cả hai cháu được đưa lên vị trí an toàn. Bé trai bị thương nhẹ vùng đầu và được băng bó tại chỗ; sức khỏe của hai chị em hiện đã ổn định.

Núi Trầm cách trung tâm Hà Nội khoảng 25 km, là quần thể núi đá vôi với địa hình hoang sơ, thu hút nhiều người đến dã ngoại, trekking và cắm trại.

Việt An