Giải cứu hai bé gái bị bắt cóc trên phố đi bộ Nguyễn Huệ

TP HCMSau nhiều giờ tìm kiếm, cảnh sát phát hiện Phạm Huỳnh Nhật Vi đã đưa hai bé gái 3 và 7 tuổi đi, nhốt tại chung cư cao cấp ở quận Bình Thạnh, nên giải cứu.

Chiều 8/4, sau gần 2 ngày tìm kiếm, Phòng cảnh sát hình sự Công an TP HCM phối hợp Công an quận 1 ập vào căn hộ tại Chung cư Saigon Pearl (quận Bình Thạnh) giải cứu hai bé gái, khống chế nghi can bắt cóc Phạm Huỳnh Nhật Vi, 21 tuổi, quê Tiền Giang.

Đại tá Nguyễn Hải Phước, Trưởng Công an quận 1, cho biết Vi đã thừa nhận dùng tiền, đồ ăn dụ hai bé gái về nhà tại chung cư. Trong những ngày qua, nghi can không đánh đập các cháu.

Bước đầu xác định Vi gây án một mình, động cơ đang được cơ quan điều tra làm rõ.

Trước đó, trưa 7/4, chị Nguyễn Thị Chi, 27 tuổi, trình báo hai con gái (trong số 4 con) mất tích. Hàng ngày, chị thường chở các con bằng xe máy đến khu vực phố bộ Nguyễn Huệ, quận 1, bán bánh kẹo dạo.

Tối 3/4, chị để con gái 10 tuổi ẵm bé 9 tháng tuổi ngồi bán kẹo ở đường Đồng Khởi, còn bản thân giữ hai đứa còn lại, bán hàng ở đối diện bên đường. Đến 19h, chị nhờ người bán nước giải khát trông giúp hai con rồi đi bộ 100 m đến gặp một người trả tiền góp.

Tuy nhiên, khoảng 5 phút sau chị quay lại thì không thấy hai con nhỏ, hỏi con gái lớn ngồi bán ở đối diện đường cũng không biết, nên đến Công an phường Bến Nghé, quận 1, trình báo.

Chị cho biết, sau khi sinh con, hai người chồng trước không ở cùng cũng không chu cấp. Khi mất tích hai cháu, chị liên hệ hai người này nhưng họ nói không giữ con. Còn bố mẹ chị ở Phú Yên bị bệnh, tuổi cao, không thể giữ trẻ.

Cảnh sát và chính quyền địa phương ngay sau đó đã huy động nhiều lực lượng tìm hai bé ở các khu vui chơi giải trí, công viên lân cận...

Kết quả ghi nhận một phụ nữ trẻ đã tiếp cận các bé, dẫn dụ đi theo mình qua nhiều tuyến đường từ quận 1 sang quận 8, sau đó đặt taxi công nghệ đưa 2 cháu về chung cư Saigon Pearl.

