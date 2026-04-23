Giải cứu du khách nặng gần 300 kg mắc kẹt trong phòng tắm

Đà NẵngLực lượng cứu hộ mất gần ba giờ để đưa du khách quốc tịch Mỹ có thể trạng quá khổ ra khỏi phòng vệ sinh chật hẹp sau khi bị ngã và mắc kẹt.

Ngày 23/4, đại diện Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (Công an TP Đà Nẵng) cho biết đơn vị vừa phối hợp giải cứu thành công công dân nước ngoài gặp tai nạn hy hữu tại căn hộ trên đường An Thượng 3, phường Ngũ Hành Sơn.

Khoảng 8h30 ngày 22/4, Trung tâm Thông tin chỉ huy tiếp nhận tin báo nam du khách 64 tuổi, quốc tịch Mỹ, bị té ngã trong phòng vệ sinh. Do cơ thể quá khổ, nạn nhân không thể tự xoay xở hay di chuyển ra ngoài.

Nam du khách được giải cứu khỏi nhà tắm tại căn hộ vì cơ thể "quá khổ". Ảnh: Cảnh sát cung cấp

Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 3 đã điều lực lượng và phương tiện chuyên dụng đến hiện trường. Qua khảo sát, lực lượng chức năng ghi nhận nạn nhân cao 1,8 m, nặng gần 300 kg.

Không gian phòng vệ sinh chật hẹp, trong khi trọng lượng cơ thể lớn khiến các phương pháp di chuyển thông thường không thể thực hiện. Lực lượng cứu hộ phối hợp cùng Công an phường và nhân viên y tế tính toán, sử dụng các thiết bị chuyên dụng để đưa nạn nhân ra ngoài mà vẫn đảm bảo an toàn sức khỏe.

Đến 11h10 cùng ngày, nạn nhân được đưa ra vị trí an toàn để nhân viên y tế chăm sóc. Hiện sức khỏe người này đã ổn định.

An Thượng là khu phố Tây ở Đà Nẵng, tập trung đông người nước ngoài sinh sống và lưu trú.

Ngọc Trường