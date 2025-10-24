Giải cứu đôi tình nhân trong căn nhà bị phóng hỏa

Đồng ThápNghe tiếng kêu cứu, người dân chạy đến căn nhà bị phóng hỏa ở xã Mỹ Lợi, khóa cửa ngoài, giải cứu đôi nam nữ đưa đến bệnh viện.

Ngày 24/10, Công an xã Mỹ Lợi cho biết đang truy tìm nghi phạm là chồng cũ của bà Ngọc, 41 tuổi - một trong hai nạn nhân, để làm rõ hành vi giết người và hủy hoại tài sản.

Hiện trường vụ phóng hỏa. Ảnh: Nam An

Khoảng 0h sáng, bà Ngọc cùng người tình 41 tuổi đang ở trong căn nhà tại xã Mỹ Lợi thì phát hiện khói lửa bốc lên nghi ngút. Họ tìm đường thoát nhưng cửa bị khóa từ bên ngoài bằng sợi dây xích.

Hàng xóm nghe tiếng kêu cứu, đến hỗ trợ cắt khóa, đưa hai nạn nhân bị ngạt khói đến bệnh viện. Vụ cháy thiêu rụi một xe máy, nhiều đồ đạc...

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera, xác định nghi phạm là chồng cũ 40 tuổi của bà Ngọc. Người này đã bỏ trốn sau khi gây án.

Nghi phạm và bà Ngọc đã ly hôn nhưng vẫn sống chung. Tối hôm qua người yêu mới của bà Ngọc đến chơi và ngủ lại thì xảy ra sự việc.

Nam An

* Tên nạn nhân đã thay đổi.