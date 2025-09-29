'Giải cứu' đám cưới trong bão Bualoi

Đà NẵngRạp cưới của gia đình chú rể Huỳnh Tấn Trường bị gió bão kéo sập, hàng trăm người dân đội mưa, chuyển bàn tiệc đến nhà máy cách đó 500 m, sáng 28/9.

Chú rể Tấn Trường, 27 tuổi, ở thôn An Hòa, xã Duy Xuyên cho biết sáng 28/9 trời mưa nhỏ, lặng gió nhưng khoảng 10h, gió bắt đầu giật mạnh. Mái bạt và vải trang trí của rạp cưới bị xé toạc, cuốn bay. Gia đình anh Trường huy động xe tải, máy xúc đến chắn gió, dùng dây thừng gia cố nhưng bất thành.

"Cảnh tượng lúc đó tan hoang, vợ chồng tôi nhìn nhau lo lắng, sợ phải hoãn ngày vui", chú rể kể.

Rạp cưới rộng hàng trăm mét vuông của chú rể Tấn Trường ở thôn An Hòa, xã Duy Xuyên bị gió bão "xé toạc", sáng 28/9. Ảnh: Phước Sơn

Hình ảnh rạp cưới tan hoang vì gió bão được khách dự tiệc chia sẻ lên mạng xã hội. Biết tin, lãnh đạo một nhà máy may trên địa bàn, cách nhà anh Trường khoảng 500 m đã đề nghị cho mượn khuôn viên xưởng để gia đình tổ chức tiệc cưới.

Hàng trăm người, từ họ hàng đến khách mời, cùng xắn tay vào việc. Người khiêng bàn, vác ghế, người bê quạt, bát đũa chất lên hai xe tải chuyển đến địa điểm mới.

Góp sức di dời 80 bàn tiệc tránh bão Bualoi Hàng trăm người, từ họ hàng, khách mời đến nhân viên tiệc cưới vận chuyển 80 bàn tiệc trong rạp cưới ở thôn An Hòa, xã Duy Xuyên, TP Đà Nẵng đến địa điểm tổ chức mới, sáng 28/9. Nguồn: Võ Đức Ân

Anh Phước Sơn, người dẫn chương trình tiệc cưới, kể lúc đó không phân biệt ai là khách, ai là người nhà, tất cả đều chung một suy nghĩ giúp cô dâu chú rể có một đám cưới trọn vẹn.

Sau hơn một giờ, 80 bàn tiệc cùng toàn bộ thiết bị đã được sắp xếp ổn định tại địa điểm mới. Hôn lễ vẫn diễn ra ấm cúng trong sự chứng kiến và chúc phúc của đông đủ khách mời.

80 bàn tiệc của chú rể Tấn Trường và cô dâu Lưu Thị Sương được chuyển đến xưởng của nhà máy may ở thôn An Hòa, xã Duy Xuyên để tránh bão và tổ chức tiệc, sáng 28/9. Ảnh: Phước Sơn

"Dù đám cưới diễn ra ở một nơi không có phông nền lộng lẫy, không hoa tươi, vợ chồng tôi vẫn rất hạnh phúc và biết ơn bởi tình cảm của bà con thôn An Hòa cùng quan khách trong ngày đặc biệt", chú rể chia sẻ.

Quỳnh Nguyễn