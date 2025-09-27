Giải cứu bé gái rơi từ tầng 20

Sự việc xảy ra ngày 16/9 tại một khu dân cư ở thành phố Lâu Để.
Chị Wu, cư dân sống ở tầng 14, kể hôm đó nghe tiếng động lớn ngoài cửa sổ và phát hiện một bé gái đang chới với trên mái che ở tầng dưới. Chị nhoài người ra ngoài, túm chặt tay cháu bé, hô hoán người giúp đỡ.
Ông Zeng, hàng xóm của chị Wu, chạy sang hỗ trợ giữ bé gái. Một số người dân gọi cứu hộ. Vài phút sau, lực lượng cứu hỏa có mặt, phá cửa sổ hành lang tầng 14 và đưa nạn nhân vào nhà an toàn. Bé không bị thương tích nào nghiêm trọng.
Toàn bộ quá trình giải cứu khoảng 20 phút.
Theo truyền thông địa phương, bé gái mải chơi, trèo ra ngoài cửa sổ và bị trượt chân khỏi lưới chống trộm.
"Tôi đã suýt khóc khi thấy cháu được giải cứu, an toàn", chị Wu chia sẻ.
Khi bé gái được đưa vào nhà, Wu ngồi sụp xuống đất vì kiệt sức. Tay và mặt chị bị thương do phải gồng sức giữ cô bé trong thời gian dài.
Gia đình bé gái sau đó đã mở tiệc cảm ơn những người hàng xóm tốt bụng. Mẹ bé gái thừa nhận sự việc xảy ra do sự chủ quan của gia đình, gửi lời cảm ơn sâu sắc đến những người đã cứu con mình.
Chính quyền địa phương khuyến cáo các gia đình ở chung cư cao tầng cần lắp đặt lưới, thanh chắn an toàn ở cửa sổ, ban công để phòng tránh tai nạn đáng tiếc cho trẻ nhỏ.
Minh Phương (Theo HK01, Stheadline)