Giải cứu bất thành cá voi vây 9 m

Con cá voi vây chưa trưởng thành chết sau hai lần mắc cạn liên tiếp trong vòng 24 giờ ở vùng cửa sông thuộc miền bắc xứ Wales.

Xác cá voi vây mắc cạn. Ảnh: BDMLR.

Con cá voi vây có biệt danh Henry tái mắc cạn ở bãi cát gần cửa sông Dee thuộc Bắc Wales vào tối hôm 13/6. Đội cứu hộ từ tổ chức British Divers Marine Life Rescue (BDMLR) cho biết việc cử người tới kiểm tra xem con vật còn sống hay không quá nguy hiểm. Lực lượng tuần duyên và một phi công điều khiển drone bay vào khu vực để quan sát con cá voi nặng 14 tấn từ xa. BDMLR xác nhận con cá voi không còn dấu hiệu nào của sự sống.

Sáng ngày 13/6, con cá voi mất phương hướng ở vùng cửa sông, bơi vòng tròn quanh thuyền cứu hộ vài lần và khỏe dần. Đội cứu hộ đưa nó trở về biển vào 1h30 chiều ngày 13/6 theo giờ địa phương và họ đều lạc quan về khả năng sống sót của con vật. Tuy nhiên, Henry mắc cạn lần thứ hai ở xa bờ. Đội cứu hộ đổ nhiều xô nước lên cơ thể con cá voi để giữ ẩm và phủ nhiều tấm khăn to lên lưng giúp nó cảm thấy thoải mái nhưng nỗ lực giải cứu không thành công.

Do kích thước và trọng lượng của con cá voi vây cũng như địa hình khu vực, BDMLR không thể kéo nó tới gần mặt nước để giảm nhẹ áp lực lên cơ thể nó. Kéo đuôi cá voi sẽ gây ra thương tích nghiêm trọng. Việc gây mê con vật cũng vô cùng khó khăn do nhiều lý do liên quan tới kích thước.

"Khu vực nơi con cá voi chết hết sức nguy hiểm do thủy triều và cát lún nên chúng tôi khuyến cáo người dân không đi vào cửa sông nhằm tới gần nó và đẩy bản thân vào nguy hiểm", BDMLR nhấn mạnh. Nhà chức trách địa phương sẽ tiến hành khám nghiệm để tìm hiểu điều gì đã xảy ra với con cá voi.

Cá voi vây (Balaenoptera physalus), còn gọi là cá voi lưng xám, là loài động vật có vú sống ở biển thuộc phân bộ cá voi tấm sừng hàm. Chúng có thể dài từ 18 - 22m và nặng từ 40 - 60 tấn. Cơ thể cá voi vây dài và dẹt, có màu xám nâu với phần dưới màu xanh xám. Chúng sinh sống ở tất cả các đại dương, từ vùng cực tới vùng nhiệt đới. Thức ăn của chúng bao gồm cá nhỏ sống theo đàn, mực, giáp xác và nhuyễn thể.

An Khang (Theo Cheshire Live)