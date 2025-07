Giải cứu bà chủ tiệm tạp hóa bị kẻ ngáo đá khống chế

Lâm ĐồngCảnh sát ập vào khống chế Nguyễn Văn Nhân, 24 tuổi, giải cứu bà chủ tiệm tạp hóa bị hắn kề dao khống chế hơn một giờ.

Ngày 15/7, Nhân, ở xã Khe Tre, TP Huế bị Công an tỉnh Lâm Đồng khởi tố về hành vi Bắt, giữ hoặc giam người trái pháp luật.

Nguyễn Văn Nhân (bên phải) khi làm việc với cảnh sát. Ảnh: Lê Tiến

Theo điều tra, chiều hôm qua, Nhân đón taxi từ thôn R'Chai 2 đến thôn 20 xã Đức Trọng, rồi đi bộ dọc quốc lộ 20. Đến hơn 19h, anh ta ghé vào tiệm tạp hóa, bất ngờ rút dao khống chế bà chủ 46 tuổi. Nhân kéo bà này vào trong nhà cố thủ, không cho ai tiếp cận.

Lực lượng Công an xã Đức Trọng và Công an Lâm Đồng có mặt sau đó, kêu gọi Nhân buông dao, thả con tin nhưng bất thành. Đến 20h45, cảnh sát ập vào tước dao, khống chế Nhân, giải cứu nữ chủ tiệm an toàn.

Qua test nhanh, Nhân dương tính với ma túy đá.

Hoài Thanh - Lê Tiến